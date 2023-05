Policial militar é executado a tiros na Ceasa nesta quinta-feira (18)

Um policial militar (PM) foi morto a tiros na feira das Centrais de Abastecimento do Ceará S/A (Ceasa), em Maracanaú, na Grande Fortaleza, nesta quinta-feira (18). Conforme trabalhadores no local, o agente trabalhava como vigia noturno no momento do homicídio.

O Diário do Nordeste apurou com fontes policiais que o PM é identificado como Francisco Wellington Sousa Ramos, de 34 anos, soldado da corporação. O corpo apresentava 14 perfurações. Três suspeitos vestidos com roupa de uma companhia de energia chegaram e efetuaram vários disparos.

Execução

O crime teria ocorrido por volta das 2h30 desta quinta. O Sistema Verdes Mares esteve na Ceasa e apurou que o crime teria sido uma execução, pois os atiradores fugiram sem levar a arma do policial. Eles ainda teriam deixado para trás o carro usado para chegar ao local do assassinato.

Legenda: Morte ocorreu na madrugada desta quinta Foto: Reprodução

A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) publicou nota lamentando a morte do soldado. "Em nome de toda diretoria dessa associação, externamos nossos sentimentos, primeiramente, à família do policial, e, claro, a todos os irmãos policiais que perderam um dos seus combatentes. Clamamos por Justiça e que os culpados sejam punidos no rigor da Lei", diz texto da entidade.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Ceasa foram procuradas para fornecer detalhes da ocorrência e a reportagem aguarda retorno para atualização desta matéria.

