Mulher é encontrada morta com a cabeça esmagada e em estado de decomposição em Maranguape

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta com a cabeça esmagada e o corpo estado de decomposição nesta quarta-feira (17) em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as forças de segurança realizam diligências para identificar a pessoa e o autor do crime.

O Diário do Nordeste apurou com uma fonte policial que a mulher trabalhava em uma empresa de segurança privada. Ela morava no bairro Acaracuzinho.

O cadáver estava em um terreno baldio na área do Parque Panorâmico. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios para as investigações.

A Delegacia Metropolitana de Maranguape está a cargo do trabalho investigativo.