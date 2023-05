Casal gay é assassinado a tiros em Icó, no Interior do Ceará

Um casal de homens gays foi assassinado a tiros em uma estrada carroçável do município de Icó, no Interior do Ceará, na tarde desta terça-feira (16). A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ao Sistema Verdes Mares.

De acordo com a SSPDS, a vítima de 22 anos tinha antecedentes criminais por roubo. A outra vítima ainda não foi identificada formalmente.

Segundo testemunhas, as vítimas trafegavam pela região em uma motocicleta quando foram surpreendidas pelos suspeitos. Moradores acionaram a polícia, que se deslocou ao local do crime. O duplo homicídio causou grande comoção na comunidade.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) apuram as circunstâncias dos homicídios dolosos. As investigações ficarão a cargo da Delegacia Regional de Icó.