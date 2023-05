Idoso é morto após tentativa de extorsão em Fortaleza; pintor suspeito de crime é preso

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante após tentar extorquir um casal e matar um idoso de 64 anos com uma barra de ferro, em Fortaleza. A esposa do idoso foi agredida e está internada no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Na última sexta-feira (12), José Ericsson Brito da Câmara estava na residência do casal para terminar um serviço de pintura. Segundo a denúncia da família, após o serviço, ele prendeu os idosos em quartos separados e tentou pegar as senhas dos cartões do banco.

Francisco das Chagas Pereira Sales não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já Sandra Lima Pires Pereira, também de 64 anos, ficou bastante machucada e até esta terça-feira (16) segue internada em estado estável.

De acordo com Anusia Pires, filha do casal, ela e os irmãos só contaram à mãe sobre o falecimento do pai nesta segunda. "A minha mãe está muito abalada. Saímos da visita eu e meus irmãos, que foi o momento em que a gente deu a notícia para ela. Mas graças a Deus ela estava se recuperando bem".

Anusia conta que a mãe foi comprar material de construção e quando voltou se deparou com o marido preso em um quarto. A idosa foi imobilizada pelo agressor e enforcada. Ele queria que ela passasse as senhas bancárias.

Anusia Pires Filha dos idosos Ele queria fazer uma transferência para outras pessoas. Foi um crime premeditado. Ele que entrou em contato com minha mãe para ele terminar o serviço naquele dia. Então ele já tinha total ciência do que ia fazer naquele dia. Nós estamos revoltadíssimos porque foi um crime brutal. Ele matou meu pai com barradas de ferro. Nós queremos justiça.

Prisão

O suspeito, José Ericsson, de 52 anos, saiu da residência dos idosos machucado e pediu ajuda a uma pessoa que passava na rua afirmando que havia caído no banheiro. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Canindezinho.

Momentos depois, vizinhos perceberam que ele era o agressor e acionaram as forças de segurança. Ele foi preso na unidade de saúde e depois levado ao Fortinha da Paranga, onde está aguardando uma cirurgia, pois deslocou o ombro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi "autuado em flagrante por extorsão com resultado morte consumada e tentada".

Conforme o inquérito policial, o agressor confessou os crimes e disse que os praticou "em momento de surto, após uma discussão sobre pagamento de serviços realizados".