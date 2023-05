Acusado do estupro e assassinato de professora em Quixadá é condenado a 40 anos de prisão

O acusado do estupro e assassinato de uma professora em Quixadá foi condenado a 40 anos de prisão pelo Tribunal do Júri da Comarca de Quixadá na última sexta-feira (12). Conhecido como "Guelé", Ernandes Benjamin de Paiva foi responsável por violentar e assassinar a professora Socorro Gomes Ferreira, 48 anos, na manhã do dia 1º de fevereiro de 2017.

Na época, a vítima estava fazendo uma caminhada matinal até as proximidades da rotatória da CE-359, no entorno da cidade, quando foi atacada por Guelé. A Polícia foi acionada e, horas depois, o corpo da professora foi encontrado a cerca de 50 metros da rodovia.

A decisão acatou as teses do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), órgão que foi representado no julgamento pelo promotor de Justiça Bruno de Albuquerque Barreto, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Quixadá.

Relembre o caso

A identificação de Ernandes ocorreu por conta de uma testemunha que passava de motocicleta pelo local e viu o homem seguindo a vítima. No dia, chegou a parar a moto, fazendo Guelé disfarçar as intenções, e por isso seguiu com o trajeto.

Legenda: O suspeito do crime, um ex-presidiário, foi preso horas depois da morte da mulher em ação das polícias civil e militar Foto: Arquivo Diário do Nordeste/Cleumio Pinto

Em 2017, o perito do Núcleo de Perícia Forense (Pefoce), Herbert Andrade, que atendeu à ocorrência, registrou na Delegacia Regional da Polícia Civil a existência de sinais de estrangulamento.

Também coletou amostra do sangue encontrado no pescoço, do autor do crime. Resíduos das unhas da vítima também foram recolhidos pelo perito. No corpo da vítima, foi encontrado a presença de material genético do acusado.

Horas após a morte da professora, a equipe da Polícia Civil de Quixadá já procurava o autor do crime. Com o apoio da Polícia Militar ele foi preso em flagrante, no fim da tarde no bairro Campo Novo. O homem apresentava escoriações e arranhões no corpo.