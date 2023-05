Quase 80 crianças e adolescentes sofreram violência sexual por dia no Brasil entre 2015 e 2021

Quase 80 crianças e adolescentes sofreram violência sexual, por dia, entre os anos de 2015 e 2021, no Brasil. São mais de três casos a cada hora. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (18) pelo Ministério da Saúde. Ao todo, neste período de sete anos, o boletim epidemiológico do Ministério apontou 202.948 casos de violência sexual contra o público de até 19 anos.

Divulgado no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o boletim mostra que deste total de casos de violência, 83.571 (41,2%) foram contra crianças (0 a 9 anos) e 119.377 (58,8%) praticados contra adolescentes (10 a 19 anos). No intervalo de sete anos, 2021 teve o maior registro com 35.196 casos.

O número de casos envolvendo bebês, com até um ano de idade, também assusta. Foram 3.386 entre 2015 e 2021, o que representa, em média, mais de um caso por dia.

Perfil

A maioria das vítimas dos quase 84 mil casos de violência contra crianças é do sexo feminino, com quase 77% dos registros (64.230). Já os agressores, ainda conforme o Ministério da Saúde, são majoritariamente do sexo masculino.

Além disso, o perfil dos agressores também aponta para um familiar da vítima, seguido de amigo e/ou conhecido. Dos mais de 80 mil casos, grande parte ocorreu na residência ou na escola frequentada pela criança.

Os casos de violência contra crianças (0 a 9 anos de idade) que mais ocorreram são estupro, assédio sexual e pornografia.

Já em relação aos adolescentes (10 a 19 anos), dos quase 120 mil casos de violência sexual, 93% foram contra meninas. Já os casos contra meninos somam 8.720 registros. A maior parte das notificações, de 2015 a 2021, se deu na faixa etária de 10 e 14 anos.

90.308 Casos de estupro entre os adolescentes. Em seguida, aparecem assédio (33.842) e pornografia (2.503)

Da mesma forma que aconteceu entre os casos envolvendo crianças, os agressores de adolescentes são em sua maioria homens, familiares e conhecidos. E o local de ocorrência mais comum é a residência.

Ações

Durante o anúncio dos dados, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, anunciou uma série de medidas para reverter este cenário.

Eles elas, ele destacou a recriação da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes; a retomada, em parceria com o Ministério da Justiça, do Mapear, programa com levantamento pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes às margens das rodovias federais; e a reformulação do atendimento especializado com o Disque 100.