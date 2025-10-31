Diário do Nordeste
O influenciador Capitão Hunter se tornou conhecido por produzir conteúdo sobre a série Pokémon.

Zoeira

Youtuber Capitão Hunter é preso em SP acusado de crimes sexuais contra menores

João Paulo Manoel é investigado por abuso e exploração sexual infantil

Redação 22 de Outubro de 2025
imagem com dezenas de pessoas protestando em frente ao Tribunal de Justiça do Ceará exigindo a soltura de dois conselheiros tutelares presos

Segurança

Familiares pedem soltura de conselheiros tutelares acusados de exploração sexual de adolescente no CE

Um ex-conselheiro tutelar e um conselheiro tutelar afastado de Baturité estão presos acusados de aliciarem e induzirem à exploração sexual um adolescente do Município

Messias Borges 22 de Outubro de 2025
Montagem com duas imagens do mesmo homem, Hytalo Santos, vestindo um macacão de corrida vermelho com detalhes em preto e branco da marca

Zoeira

Maquiador revela que Hytalo Santos dopou adolescente com remédio para dormir

Hytalo e o marido dele, Israel Nata Vicente, seguem presos em uma penitenciária na Paraíba

Redação 29 de Agosto de 2025
Foto de Hytalo Santos sendo preso

Zoeira

Hytalo Santos pagava até R$ 3 mil por mês a pais de adolescentes

Jovens moravam com o influenciador e faltavam aula para gravar conteúdos para as redes sociais

Redação 18 de Agosto de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza

PontoPoder

'Lei Felca' chega à Câmara de Fortaleza e une vereadores da oposição e da base contra 'adultização'

Ao menos cinco projetos foram protocolados na Casa Legislativa desde segunda-feira (11)

Bruno Leite 15 de Agosto de 2025
Montagem com duas fotos do Felca. É um homem branco com cabelos longos e castanhos

PontoPoder

Após vídeo de Felca, CCJ da Câmara aprova aumento de pena para aliciamento infantil online

Influenciador publicou vídeo em que critica a 'adultização' de menores de idade

Redação 13 de Agosto de 2025
Agentes da Polícia Federal

País

Procurador de SP é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

A Polícia Federal realizou outras operações contra exploração sexual de menores

Redação 10 de Agosto de 2025
P Diddy em evento nos Estados Unidos posando para fotos

Zoeira

Justiça nega fiança a Diddy novamente e rapper continua preso

Americano terá audiência em 3 de outubro

Redação 05 de Agosto de 2025
P Diddy veste um smoking preto com camisa social branca e gravata borboleta preta, além de óculos escuros. Ele é um homem negro de cabelo curto

Zoeira

Trump considera conceder perdão presidencial a Sean 'Diddy' Combs, segundo site

Combs foi condenado no início do mês por duas acusações de violação da Lei Mann

Redação 30 de Julho de 2025
Fachada do Departamento de Justiça dos Estados Unidos

Mundo

Ghislaine Maxwell, ex-namorada e cúmplice de Epstein, presta depoimento em caso que envolve Trump

Condenada por tráfico sexual, ela conversou com Todd Blanche, o "número 2" do Departamento de Justiça dos Estados Unidos

Redação 26 de Julho de 2025
