O que um dos homens mais procurados do Brasil fazia no Ceará?

Ele respondia por crimes cometidos no Estado do Piauí.

Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
As imagens mostra uma mesma pessoa, ao ser preso e enquanto constava na lista dos mais procurados do Brasil.
Legenda: Antônio Flávio dos Santos Mendes foi preso em flagrante, pela Polícia Militar do Ceará, no Município de Boa Viagem.
Mesmo com o nome na Lista dos Mais Procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por crimes cometidos no Piauí, Antônio Flávio dos Santos Mendes, de 30 anos, veio ao Ceará para matar um membro de uma facção criminosa rival. 

Antônio Flávio foi preso em flagrante, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no Município de Boa Viagem, no Interior do Estado, na última terça-feira (13), por suspeita de participar de uma tentativa de homicídio. A vítima sobreviveu à ação criminosa.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, policiais militares que realizaram a prisão informaram à Polícia Civil do Ceará (PCCE) que, ao ser abordado, Antônio confessou participação no crime.

O suspeito teria dito aos PMs que morava no Piauí e foi contratado para ir até Boa Viagem, no Interior do Ceará, e cometer um assassinato.

A vítima seria um integrante da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), enquanto Antônio Flávio dos Santos Mendes é ligado à facção carioca Comando Vermelho (CV).

Para colocar o plano criminoso em ação, Antônio deveria encontrar um comparsa na BR-020, já em Boa Viagem. O outro suspeito - que ainda não foi preso - teria saído do Município de Monsenhor Tabosa, também no Ceará.

Entretanto, ao ser interrogado na Delegacia Municipal de Boa Viagem, Antônio Flávio dos Santos Mendes preferiu se manter em silêncio e disse que vai se manifestar apenas em Juízo.

A defesa de Antônio Flávio não foi localizada para comentar a prisão. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Como aconteceu o crime

A tentativa de homicídio aconteceu na Rua Padre Antônio Corrêa de Sá, no bairro Osmar Carneiro, em Boa Viagem, por volta de 11h da última terça-feira (13).

Segundo a Polícia Militar do Ceará, uma composição policial realizava patrulhamento ostensivo, quando se deparou com um intenso tumulto na via pública

Ao se aproximarem, os militares constataram que se tratava de uma tentativa de homicídio em andamento, tendo como vítima um homem que foi atingido pelos disparos."
Polícia Militar do Ceará
A equipe policial iniciou diligências pela região e "conseguiu localizar os suspeitos, que desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga. Após acompanhamento, um dos envolvidos foi capturado".

Com Antônio Flávio dos Santos Mendes, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, com 12 munições, e um aparelho celular. Uma motocicleta utilizada na fuga também foi retida. O outro suspeito fugiu.

Mais procurados do Brasil

Antônio Flávio estava na lista criada no dia 8 de dezembro do ano passado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil identificada como Projeto Captura. A iniciativa aponta os criminosos mais procurados do País.

216
foragidos foram incluídos na "lista vermelha". Entre eles, sete procurados pela Polícia do Ceará. 

“A lista dos procurados, disponível no portal institucional, permite que os órgãos de segurança de todo o País identifiquem os alvos prioritários de outras Unidades da Federação. Isso facilita operações conjuntas, acelera diligências e potencializa a captura interestadual de foragidos”, informou o MJSP. 

Antônio Flávio dos Santos Mendes era um dos oito criminosos mais procurados pela Polícia do Piauí. Ele tinha um mandado de prisão temporária em aberto, por integrar organização criminosa e por tráfico de drogas.

