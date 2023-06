Mulher é assassinada a facadas em Apuiarés, no Interior do Ceará

Uma mulher de 41 anos foi assassinada a facadas nesta quinta-feira (1º), no município de Apuiarés, Interior do Ceará. O crime aconteceu na calçada da residência da vítima, identificada como Marta Gomes.

Ela morava em uma comunidade localizada em Tabuleiro, zona rural da cidade. O ex-companheiro dela é suspeito de feminicídio e está foragido. Moradores da região afirmaram que o homem não aceitava o fim da relação e que houve uma discussão entre os dois na manhã do crime. Durante a briga, ele teria desferido vários golpes de faca contra ela.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias da morte da mulher, causada por um objeto perfurocortante.

Populares acionaram as equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que colheram indícios para auxiliar as diligências. As investigações do caso estão a cargo da Delegacia Municipal de Pentecoste, unidade que trabalha para identificar a autoria do crime.