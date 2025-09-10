Membros de facção que disputavam território para delivery de drogas e balearam bebê vão a júri no CE

Três acusados de integrar a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) devem ir a júri popular por um homicídio e tentativa de homicídio ocorridos em praça pública, na capital cearense. Conforme documentos obtidos pela reportagem do Diário do Nordeste, o trio teria matado um homem e baleado uma bebê de cinco meses na cabeça enquanto disputavam território para delivery de drogas disfarçados de entregadores.

O juiz da 3ª Vara do Júri de Fortaleza pronunciou, ou seja, determinou que eles vão a júri popular, João Guilherme Tavares do Nascimento, João Victor Rodrigues do Nascimento e Ismael Lima da Silva e manteve as prisões preventivas dos acusados. Eles também foram denunciados por integrar organização criminosa.

A reportagem procurou as defesas do trio. O advogado Taian Lima, que defende Ismael diz que "nos surpreende a sentença de pronúncia, pois as provas indiciárias não foram confirmadas em sede de instrução criminal, oportunidade em que as testemunhas sigilosas revelaram não terem presenciado os fatos e tudo que souberam foi através de terceiros, de 'ouvi dizer'. Também não há um único indício que o nosso constituinte fosse liderança naquela localidade ou tenha autorizado o crime. Assim, o conjunto probatório é frágil e interpusemos o recurso cabível para o Tribunal de Justiça a fim de reformar a decisão do magistrado de planície. Reforçamos a confiança no judiciário alencarino.

Já a defesa de João Guilherme e João Victor optou por não se manifestar.

Conforme depoimento de um policial civil em juízo, "o crime teve como motivação disputas por território no tráfico de drogas , praticado na forma de 'delivery', com uso de motos e disfarce de entregadores".

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), no dia 14 de junho de 2024, os réus foram responsáveis pelo homicídio da vítima Rodrigo Souza Gomes, o 'Catatau' , e tentativa de homicídio de uma criança.

Réus e vítima, na época do crime, eram vinculados à GDE, sendo que a vítima e um homem conhecido como Willian Ferreira do Nascimento, o 'Suspiro' passaram a se desentender "em razão de disputa por território de tráfico".

Willian teria comunicado a desavença aos seus superiores hierárquicos na organização criminosa, dentre eles Ismael Lima, que teria autorizado matar a vítima. Após a autorização, 'Suspiro' passou a monitorar os passos de 'Catatau'.

No dia do crime, a vítima estava na praça João Távora, onde havia diversas famílias com crianças. O MP diz que Willian chegou ao local e quando percebeu que seu alvo estava lá comunicou a localização dele aos dois executores, João Guilherme e João Victor.

"Momentos depois de Willian sair da praça, os réus João Guilherme e João Victor chegaram ao local em uma motocicleta e surpreenderam a vítima e as demais pessoas que lá se encontravam, chegando ao local já efetuando disparos de arma de fogo". MPCE

Testemunhas contam que a criança estava na companhia dos pais, que não tinham nenhuma ligação com os acusados. Outros populares que estavam na praça chegaram a se jogar no chão buscando se proteger.

A acusação destaca que a criança foi "uma vítima colateral da violência". A menina foi socorrida a uma unidade hospitalar e sobreviveu.

MORTE EM MOTEL

No dia seguinte, Willian Ferreira foi morto a tiros em uma intervenção policial, em Fortaleza.

Policiais militares disseram que estavam em busca do homem envolvido no ataque na noite anterior e que quando chegaram à casa do suspeito foram informados pela mãe dele que o filho estava escondido em um quarto de motel na Avenida Governador Raul Barbosa.

Na versão dos PMs, quando a composição entrou no quarto foi recebida a tiros e revidou. Devido ao confronto, Willian morreu ainda dentro do banheiro do quarto, onde foram encontradas uma arma e drogas.