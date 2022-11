MC Paulin da Capital presencia homicídio ao sair de show em Fortaleza: 'pensei que eu ia morrer'

O MC Paulin da Capital, do hit "Acredita", afirmou ter presenciado um assassinato enquanto saía de um show no bairro Coaçu, em Fortaleza. O crime teria acontecido na madrugada deste sábado (19).

Segundo o cantor de funk, um homem disparou oito tiros contra a vítima, que ficou no chão. Ele contou o que viu em alguns posts no Instagram.

Nos stories, MC Paulin pediu que situações como essa fossem resolvidas "longe das festividades" para evitar machucar pessoas que não estivessem envolvidas em uma briga ou possível conflito entre facções criminosas.

Tiros disparados

Ele afirmou que ele e algumas pessoas que o acompanhavam na van, incluindo uma criança, ficaram com medo após o crime. Além disso, ele disse ter tido medo de morrer

"Aqui de fazer um show no Ceará, passei maior situação, pensei que eu ia morrer. Um mano deu oito tiros em um cara na frente da minha van, deixou ele estirado, muito tiro na cara, no pescoço, peito, quase pega em nós, muito desespero e todo mundo no chão. A gente pensou que ia morrer", disse o MC.

"Vou deixar um pedido para quem é do crime, de facção, pega os caras lá fora, dentro do baile, não. Tinha uma criança que foi bater uma foto com a gente e saiu correndo com medo", completou.