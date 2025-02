Mais dois suspeitos de assassinar homem retirado à força de shopping em Fortaleza são presos

Mais dois suspeitos de participar do assassinato de Anderson Pereira da Silva, agredido e retirado à força do Shopping Via Sul, foram presos. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) informou que os homens foram capturados na tarde dessa quarta-feira (5).

A reportagem apurou que a dupla aparece nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento agarrando e puxando a vítima. Os suspeitos têm 30 e 27 anos e não tiveram suas identidades divulgadas.

Contra eles havia mandados de prisão preventiva relativos ao crime expedidos pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. Até esta quinta-feira (6), quatro pessoas foram presas pelo crime ocorrido no último sábado (1º) e "a Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos em andamento com o intuito de identificar e capturar outras pessoas suspeitas de envolvimento com o crime".

Anderson foi assassinado já quando estava fora do shopping. Ele foi agredido com murros e chutes e, em seguida, alvejado a tiros.

O Shopping Via Sul emitiu nota, após o crime, em que informou que "o incidente ocorreu em via pública e que as autoridades competentes já estão no local". "O shopping está prestando toda a colaboração às investigações e segue com o seu funcionamento normal".

MOTIVAÇÃO PARA O CRIME

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, existe a suspeita de que a morte de Anderson tenha ligação com o homicídio da companheira dele, morta no mesmo dia. A mulher, de 38 anos, foi encontrada morta na sua cama, na Travessa Vitória Régia, bairro Sapiranga.

Segundo testemunhas, Anderson e a companheira dormiram juntos na noite anterior. Entretanto, o homem não pediu socorro para a mulher nem informou a ninguém da família sobre a morte. O corpo dela foi encontrado por uma familiar, quando Anderson não estava mais em casa.

Outras testemunhas indicaram ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que moradores da região levantaram a suspeita de que Anderson da Silva teria participação na morte da mulher. Um relatório da Polícia Civil aponta que a região onde o casal morava tem atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

PRIMEIROS PRESOS

Poucas horas após o homicídio, a Polícia Civil prendeu o primeiro suspeito de participar do crime. Diógenes Balbino dos Santos, conhecido como 'Grandão', de 34 anos, foi detido em casa, no bairro Água Fria.

'Grandão' aparece em filmagens obtidas pelo DHPP, conversando com outros suspeitos, antes do crime; acompanhando as agressões a Anderson Pereira da Silva e orientando os criminosos, dentro e fora do shopping. A blusa vermelha, que Diógenes utilizava no momento do crime - como mostram as imagens das câmeras -, foi apreendida pela Polícia como prova da sua participação no homicídio.

Ao ser interrogado pelos policiais civis, Diógenes dos Santos afirmou que não é faccionado e que não participou do crime. O suspeito admitiu que conhecia Anderson e que falou com ele antes do crime. Segundo Diógenes, a vítima contou que brigou com a companheira na noite anterior, mas não falou sobre a morte dela. 'Grandão' disse ainda que foi ao shopping para comprar um controle remoto e, ao ver a briga, pediu para os criminosos saírem do local "pois estava cheio de criança".

A defesa de Diógenes Balbino dos Santos, representada pelo advogado Bruno Leão Brito, enviou nota à reportagem em que sustenta que as acusações contra o cliente são frágeis: "É fundamental que a sociedade compreenda que a justiça deve ser pautada por provas concretas e não por suposições ou julgamentos precipitados".

A segunda prisão ocorreu na última segunda-feira (3). Um homem de 25 anos foi capturado no Município de Marco, e não teve a identidade revelada.