Líder e matadores de facção que comemoraram mortes em hamburgueria em Fortaleza têm júri marcado

Um dos líderes e dois matadores da facção criminosa 'Massa', também conhecida como 'Tudo Neutro', vão a júri popular por um duplo homicídio em Fortaleza. A data do júri do trio está prevista para o próximo dia 10 de novembro, a partir das 8h, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

Raimundo Edson Lima Silva, o 'Pega Manga'; Cesário Mariano da Silva Júnior; e David Rocha da Silva, o 'Menor', foram pronunciados pelas duas mortes ocorridas no bairro Parque Iracema, no dia 20 de abril de 2024. Ou seja, a Justiça decidiu que eles devem ser julgados por um Conselho de Sentença formado por populares.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), que a reportagem teve acesso, logo após o crime, o trio foi comemorar a ação em uma hamburgueria na Grande Messejana e em seguida, ainda soltaram fogos de artifício.

'Pega Manga' é apontado como uma das lideranças e David e Cesário como matadores da facção. Cesário também é acusado de um ataque na Areninha do Barroso, que resultou em uma mulher e uma criança mortas, além de outras 10 pessoas feridas.

A reportagem não localizou as defesas dos réus e este espaço segue em aberto para possíveis manifestações futuras

GUERRA ENTRE FACÇÕES

No dia 20 de abril de 2024, por volta das 20h30, o trio teria sido responsável pelos assassinatos de Rian Patrick Silva de Almeida, o 'Catita' e Marcos Vinicius Duarte Costa, o 'Lorin'.

"Inicialmente, é importante destacar que na área territorial onde ocorreu o crime, região do Parque Iracema, é de domínio da facção criminosa Massa Carcerária ou TDN (Tudo Neutro) ,agremiação de delinquentes a qual são filiados os denunciados"

Testemunhas falam que a motivação do crime se deu por conta da disputa de território entre as vítimas e os réus. Os acusados negaram participação no duplo homicídio.

Uma testemunha acrescentou que o réu 'Pega Manga' ainda chegou a divulgar o crime por meio das redes sociais dele "se vangloriando por tal feito".

O juiz da 3ª Vara do Júri considerou que "há, portanto, a presença de elementos suficientes para sujeição dos acusados ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, de modo que o aprofundamento da análise dos fatos sobre a existência ou não da autoria delitiva deve ser realizado e decidido pelo referido Órgão Judicial competente. Repise-se que as testemunhas, em sede de plenário, poderão prestar depoimento novamente, perante o Conselho de Sentença, possibilitando a reanálise minuciosa do caso em tela".

Cesário é quem estaria dirigindo o carro usado na ação criminosa. Eles seguiram para uma hamburgueria a aproximadamente 1,2 quilômetro do local do homicídio.