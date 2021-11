Jovem é morto a tiros em invasão de criminosos à Comunidade das Quadras, em Fortaleza

Um homem de 27 anos, identificado como Oscar de Assis dos Santos, foi morto a tiros durante uma invasão de criminosos à Comunidade das Quadras, no bairro Aldeota, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira (22). Ninguém havia sido preso até a publicação desta matéria.

De acordo com militares que estavam na ocorrência, os atiradores chegaram à Rua Santa Cecília em um HB20, de cor branca, estacionaram o carro, entraram no local a pé e efetuaram vários disparos de arma de fogo.

À reportagem, testemunhas relataram que Oscar de Assis era morador da região. Na ocasião, contaram, os invasores que balearam a vítima atiraram de maneira aleatória.

Também segundo os policiais, o jovem tinha passagens por assaltos e foi posto em liberdade recentemente. Conforme os agentes, há a suspeita de o crime estar relacionado a brigas entre facções criminosas.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, para saber mais detalhes sobre o caso, e aguarda resposta. Esta matéria será atualizada quando a pasta enviar um posicionamento oficial.

Outro caso

Em abril deste ano, uma dona de casa foi morta ao ser baleada na cabeça durante outra invasão de membros de uma facção criminosa à Comunidade das Quadras.

Maria Eliane Ribeiro da Silva, de 42 anos, estava na janela de casa, também na Rua Santa Cecília, quando foi atingida pelos criminosos.

Prisão

Um dia depois da morte de Maria Eliane, um suspeito de envolvimento no ataque ao local foi preso. Luiz Felipe Anselmo Maciel, 22 anos, foi autuado em flagrante por participação no homicídio.

Na ocasião, a Polícia Civil informou que localizou jovem por meio de informações de outros possíveis participantes do tiroteio. Ele foi capturado na Comunidade dos Trilhos, no Papicu, região em que morava.

