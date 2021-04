Mulher morta na Comunidade das Quadras teve 'curiosidade' de ir à janela durante tiroteio

A dona de casa Maria Eliane Ribeiro da Silva, 42 anos, morreu, na última segunda-feira (26), após ter a "curiosidade" de ir à janela da residência em que morava durante tiroteio na Comunidade das Quadras, no bairro Aldeota. Baleada na cabeça, a vítima não resistiu. Um suspeito da ação foi preso.

"Foram várias pessoas, eles já chegaram atirando. Infelizmente, a dona Maria teve a curiosidade de ver o que estava acontecendo e foi atingida na cabeça", afirmou a delegada Patrícia Sena, titular da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Embora tenha sido socorrida e levada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, Maria Eliane faleceu na unidade de saúde ainda na segunda.

Prisão de suspeito

A PCCE prendeu um suspeito de envolvimento no ataque à comunidade na noite dessa terça (27). Luiz Felipe Anselmo Maciel, 22 anos, foi autuado em flagrante por participação no homicídio.

De acordo com a delegada do DHPP, os policiais localizaram o suspeito por meio de informações de outros possíveis participantes do tiroteio. Luiz Felipe foi preso na Comunidade dos Trilhos, na Aldeota, região em que morava. "Nós conseguimos comprovar que ele esteve no local do fato no mesmo horário do crime e no depoimento ele se contradiz em alguns detalhes. Diante das informações, ele foi autuado em flagrante", pontuou.

A delegada afirma que a ação foi premeditada — havia disputa entre grupos rivais para "tentar tomar" a comunidade das Quadras. "Eles já estavam planejando esse ataque", asseverou, acrescentando que os criminosos foram à região por volta das 22h.

A Polícia, agora, segue as buscas por outros envolvidos no crime enquanto o caso é apurado. "Nós já temos possíveis nomes, e conseguimos prender, na data de ontem, somente um dos acusados, mas a investigação vai continuar pra gente localizar e prender os outros autores também".

O que fazer em tiroteios

Patrícia Sena sinalizou que a população, durante tiroteios, deite-se no chão e não levante a cabeça, se estiver em casa. Caso a pessoa esteja em um veículo, a orientação da delegada é deitar no piso e se manter com a cabeça baixa, o que deve ser seguido inclusive por crianças. Não se deve verificar o que está acontecendo.

Como foi o crime

Moradores relataram que o grupo chegou à Rua Santa Cecília em motocicletas e em um veículo de cor vermelha. Utilizando armas de fogo longas, eles gritaram o nome de uma facção criminosa rival e atiraram aleatoriamente, sem alvo definido, informando que estavam lá "para vingar mortes".