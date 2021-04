Dona de casa é baleada na cabeça durante invasão à Comunidade das Quadras, na Aldeota

Uma mulher foi baleada na cabeça na noite de segunda-feira (26) durante a invasão de membros de uma facção criminosa à Comunidades das Quadras, na Aldeota, em Fortaleza. O estado de saúde da dona de casa Maria Eliane Ribeiro da Silva, 42, é considerado grave, segundo a Polícia Militar.

De acordo com as composições do 8º e do 22º Batalhão, a Polícia Militar trabalha a hipótese de que o ataque tenha sido um revide à Chacina do Barroso, que aconteceu no último domingo (25).

Também existe a possibilidade de os homens terem relação com a facção criminosa atuante na Comunidade dos Trilhos, no bairro Papicu, que é rival. As duas teses serão investigadas pela Polícia Civil.

'Vingar mortes'

O bando chegou ao local em motocicletas e em um veículo de cor vermelha. Utilizando armas de fogo longas, eles gritaram o nome de uma facção criminosa rival e atiraram a esmo, informando que estavam lá "para vingar mortes", explicaram os moradores.

Na ocasião, Maria Eliane Ribeiro da Silva, 42, estava na janela de casa quando foi atingida na cabeça. O estado de saúde dela é considerado grave.

Meios próprios

Também conforme as equipes da PM, logo após o grupo ter ido embora, os moradores levaram a vítima ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no bairro Centro.

Policiais militares seguem à procura dos suspeitos, e deverão usar imagens de câmeras de videomonitoramento de um colégio particular que fica próximo ao local para contribuir nas investigações.