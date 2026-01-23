Idoso é investigado por abusar de crianças em Juazeiro do Norte; suspeito era 'amigo da família'

Um idoso de 67 anos é investigado em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, por abusar sexualmente de duas crianças. O caso foi denunciado à Polícia no último 4 de janeiro pela mãe de uma das vítimas, que estranhou receber fotos íntimas do sobrinho enviadas por engano pelo suspeito — então amigo da família.

Em conversa com o filho, de 14 anos, a mulher descobriu que ele e o primo eram abusados pelo idoso.

O crime também foi denunciado ao Departamento de Proteção à Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro do Norte, que, em nota, detalhou que a mãe descobriu que o filho era abusado desde os 10 anos e que o suspeito dava dinheiro e presentes caros às vítimas, além de ter custeado festas de aniversário para elas.

"Uma equipe do Juizado se deslocou à residência da referida mãe para colher mais informações a respeito e, na tarde desta quarta-feira [21], esteve na residência do suspeito, onde o mesmo acabou confessando o crime contra os dois menores", informou o órgão.

Investigação

O caso é investigado pela Delegacia de Juazeiro como estupro de vulnerável. Pela lei, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é passível de prisão de oito a 15 anos. A pena aumenta se a vítima tiver alguma enfermidade ou deficiência mental.