Homem suspeito de 30 mortes vai a julgamento por duplo homicídio ocorrido há 13 anos em Fortaleza

O julgamento de Evanildo de Matos Freire, conhecido como 'Nildo Pantanal', por matar a tiros dois homens e tentar matar um terceiro, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, em fevereiro de 2012, foi marcado pela Justiça Estadual para o dia 13 de agosto deste ano, às 9h. O ataque criminoso teria sido motivado por uma rixa entre famílias.

'Nildo Pantanal' é suspeito de participar de mais de 30 homicídios, no bairro Planalto Ayrton Senna e vizinhança, além de responder por tráfico de drogas, integrar organização criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo e receptação. No início deste ano, ele teria "rasgado a camisa" da facção Massa Carcerária e aderido à facção Comando Vermelho (CV).

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

A 4ª Vara do Júri de Fortaleza decidiu levar o réu a júri popular por dois homicídios duplamente qualificados (por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e uma tentativa de homicídio (pelas mesmas qualificadoras), em decisão proferida ainda em março de 2019. Entretanto, o réu recorreu da decisão.

Segundo a decisão da 4ª Vara do Júri, a materialidade do crime "restou seguramente comprovada pelo laudo cadavérico" das vítimas, já os depoimentos das testemunhas "constam informações que relacionam a autoria do delito com o acusado, havendo indícios suficientes para o encaminhamento do réu ao Plenário do Júri".

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), Evanildo de Matos Freire, conhecido como 'Nildo', foi um dos atiradores que mataram Antônio Lairton Sousa Teles e John Lennon Oliveira dos Santos e feriram outro homem, na noite de 13 de fevereiro de 2012, na Rua Paranaí, bairro Planalto Ayrton Senna. Um segundo suspeito de participar do crime não foi identificado.

A defesa do acusado pediu à Justiça, nos Memoriais Finais, que o cliente fosse absolvido sumariamente ou não fosse levado a julgamento, em razão da falta de provas para acusá-lo pelo crime. "Não pode o ora acusado responder por aquilo que não fez, e, principalmente, ser julgado por aquilo do que não se tem indícios/provas concretos para garantirem a subsistência da acusação em seu desfavor", concluiu.

Qual a motivação do crime?

Conforme testemunhas do crime, Evanildo de Matos Freire e outro homem se aproximaram de pessoas que conversavam em uma calçada, na Rua Paranaí, e começaram a efetuar disparos de arma de fogo.

Antônio Lairton e John Lennon foram baleados e morreram no local. Um terceiro homem foi baleado e correu para dentro de um imóvel, para se esconder dos criminosos. Uma quarta pessoa, que conversava com as vítimas, saiu um pouco antes da chegada dos atiradores.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) descobriu, a partir do depoimento de testemunhas, que 'Nildo' tinha o interesse de matar Jhon Lennon e familiares, como "vingança", em razão de acreditar que o irmão de Jhon, Jardel Silva dos Santos, teria matado o irmão dele. As vítimas do duplo homicídio não tinham antecedentes criminais.

Jardel Silva é, na concepção de Nildo, autor da morte de seu irmão, conhecido por Márcio, e, em decorrência disto, criou-se uma forte rixa, fato que acabou por envolver parentes de ambas as partes de forma trágica." Ministério Público do Ceará Em denúncia

O MPCE acrescenta, na denúncia, que "Jardel Silva dos Santos está morto, e era, juntamente com o indivíduo conhecido por Adauto, inimigo de Nildo por território de venda de entorpecentes".