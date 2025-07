Homem morre após colisão em acidente de trânsito envolvendo caminhão no Ceará

Um homem de 49 anos morreu em um acidente de trânsito, na rodovia estadual na cidade de Nova Russas, Interior do Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias da ocorrência.

Na noite desse sábado (19), houve uma colisão entre um veículo particular e um caminhão de carga. A vítima estava no carro de passeio e não resistiu aos ferimentos.

O condutor do caminhão também ficou ferido e foi socorrido para uma unidade médica. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Devido ao acidente, policiais rodoviários federais realizaram interdição parcial na rodovia.

CONTROLE DE CHAMAS

A SSPDS acrescenta que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas e realizaram diligências no local do sinistro.

"Após a colisão, os bombeiros militares realizaram o controle de chamas que iniciaram no veículo de carga. A Delegacia de Polícia Civil de Nova Russas é a unidade da Polícia Civil que está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar as informações acerca do caso", disse a Secretaria.