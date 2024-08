Irmãos de 10 e 12 anos morrem em acidente de carro no Ceará; pais tiveram ferimentos leves

Um casal de irmãos, de 10 e 12 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (12) após o carro da família capotar na CE-265, na localidade de Peixes, em Nova Russas, no interior do Ceará. Os pais das crianças sobreviveram ao acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que atendeu a ocorrência, o menino de 12 anos ficou preso às ferragens e foi retirado já sem vida pelos oficiais. A menina de 10 anos chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja também Segurança Pai de suspeito devolve motocicleta roubada e deixa bilhete, em Camocim: 'Desculpa pelo meu filho' País Família é encontrada morta em apartamento de Uberlândia; suspeita é de intoxicação

Pais foram socorridos

O pai das crianças, um homem de 33 anos, sofreu apenas ferimentos leves, segundo os bombeiros. Já a mãe, uma mulher de 35 anos, foi encaminhada ao hospital.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Nova Russas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão os trabalhos policiais.