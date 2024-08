Pai de suspeito devolve motocicleta roubada e deixa bilhete, em Camocim: 'Desculpa pelo meu filho'

Uma motocicleta que havia sido roubada, em Camocim, foi encontrada pela Polícia Militar acompanhada por um bilhete no qual o autor, que se identifica como sendo pai do suspeito do crime, pede desculpa pelo delito do filho. O veículo foi achado no último domingo (11), Dia dos Pais.

Na mensagem, o responsável desabafa, afirmando que o filho é dependente químico e que o caso foi mais uma decepção para a família. No relato, ele detalha que o vício em drogas do homem causa sofrimento e vergonha para ele.

Peço de coração que não faça mal com ele. Já foi preso uma vez e apanhou muito, não quero isso para ele mais. Como pai, estou devolvendo sua moto. Desculpa não entregar pessoalmente. Desculpa pela vergonha." Trecho do bilhete encontrado com a motocicleta

Legenda: Responsável desabafa sobre situação do filho e pede desculpas Foto: divulgação/PMCE

A Polícia Militar informou em nota, nesta terça-feira (13), que durante um patrulhamento de área, realizado no domingo, agentes do Policiamento Ostensivo Geral da 2ª Companhia Independente do 3º Comando Regional da Polícia Militar (2º CIPM/3º CRPM) foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para uma ocorrência de moto abandonada, na rua Santana, bairro Jardim das Oliveiras .

Ao chegar no local, os militares recuperam o veículo e encontraram a mensagem. O momento foi gravado pelos servidores. (Assista abaixo)

Em nota, a autoridade detalhou ao Diário do Nordeste que a motocicleta foi roubada no último sábado (10), em frente à Escola Alba Maria, em Camocim. Segundo a PM, as investigações continuam em andamento e ainda não há informações de quantos suspeitos estão envolvidos no caso.