Policial penal é investigado por suposto assédio contra colega usando câmera corporal; entenda

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou processo administrativo contra um policial penal que, supostamente, assediou uma colega de trabalho, em uma unidade prisional da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (9), o agente teria importunado a mulher por meio de diversas chamadas de vídeo e mensagens de texto, utilizando a 'body cam', câmera corporal instalada no fardamento dos policiais penais para uso exclusivo de trabalho.

A importunação teria acontecido na tarde e início da noite do dia 5 de janeiro de 2024, na Unidade Penal Feminino Auri Moura Costa, na cidade de Aquiraz.

Devido à denúncia, a CGD instaurou o PAD "com o fim de apurar as condutas transgressivas que lhe são atribuídas".

Policiais penais passaram a usar câmeras corporais no início do ano passado. A ideia da implementação é filmar as ações em serviço, como forma de coibir eventuais excessos dos agentes, assim como garantir o registro de eventuais ataques contra os servidores.