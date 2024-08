Homem é preso após atirar contra PM de folga durante discussão de trânsito em Iguatu, no CE

Um homem de 45 anos foi preso, na noite do último sábado (10) em Iguatu, no interior do Ceará, por tentativa de homicídio contra um policial militar. O suspeito atirou contra a vítima após uma discussão de trânsito.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), responsável pela prisão, o oficial de folga estava em seu veículo com três passageiros, entre eles dois adolescentes, quando tentou ingressar em um posto de combustível, sendo impedido pelo veículo do suspeito, que estava atrapalhando o acesso.

Ao solicitar passagem, conforme a PMCE, o suspeito sacou um revólver e efetuou um disparo contra o policial. O projétil atingiu o para-brisa do veículo, e o indivíduo fugiu em seguida.

Após diligências e visualização de câmeras de vigilância, a polícia localizou a placa do carro utilizado pelo suspeito e o endereço do proprietário. O responsável pelo automóvel relatou aos oficiais que o veículo estava com um homem de 45 anos, que foi identificado por meio de fotografia.

Revólver e rifle apreendidos

O homem foi localizado e preso na própria residência, no bairro Altiplano, onde o veículo estava estacionado do lado de fora do imóvel. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre .38 com três munições intactas e uma deflagrada, além de um rifle.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Regional de Iguatu onde foi feita a autuação por tentativa de homicídio.