Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia

O suspeito foi detido pela própria população, que acionou a PM em seguida.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:09)
Segurança
Foto do carro que estava sendo pilotado pelo detido.
Legenda: Uma pessoa foi prensada pelo carro durante a ação.
Foto: WhastsApp / Diário do Nordeste.

Um homem de 21 anos foi preso na madrugada deste domingo (23), na localidade da Barra do Cauipe, em Caucaia, após atropelar cerca de duas pessoas na saída de um show. O suspeito não teve a identidade revelada. 

Após ser detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.

Por volta de 1h30, os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, nas imediações de um estabelecimento comercial, encontraram o suspeito já contido por populares

Testemunhas relataram que ele havia atropelado duas pessoas momentos antes. As vítimas foram socorridas por meios próprios e não correm risco de morte.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral

teaser image
Segurança

PF realiza operação no Ceará por suspeita de fraude no Enem

teaser image
Segurança

Polícia Civil investiga morte de bebê abandonada no Centro de Fortaleza

'SW4 começou a acelerar'

Ao Diário do Nordeste, a esteticista Hilena Maggiore, que estava no show de Matheus e Kauan, no Mira Beach Club, contou que por volta das 20h, do sábado (22), ninguém mais entrava ou saía.

“Tinha carro estacionado dos dois lados da pista, muita gente deixou o carro a 2 km de distância e foi a pé para a festa (que é na areia solta)”, contou a profissional.

Segundo ela, no final do evento, vários carros tentaram sair, mas o trânsito estava parado e com vários carros atolados na areia.

“Uma SW4 preta começou a acelerar, atropelou uma menina (que foi prensada por outro carro), e ele continuou batendo em outros. Depois, deu ré e atropelou mais pessoas. Um rapaz teve uma fratura exposta. Polícia e ambulância não conseguiam acessar o local”, contou Hilena.

Assuntos Relacionados
Foto do carro que estava sendo pilotado pelo detido.
Segurança

Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia

O suspeito foi detido pela própria população, que acionou a PM em seguida.

Redação
Há 26 minutos
Sobre uma superfície clara, há dois itens principais: à esquerda, um pacote plástico transparente lacrado com tarja vermelha, contendo um notebook prateado da marca Lenovo, um carregador e um envelope menor com etiquetas de identificação; à direita, um caderno de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025, identificado como “2º dia” e cor laranja, com instruções impressas na capa e o logotipo do INEP.
Segurança

PF realiza operação no Ceará por suspeita de fraude no Enem

Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão.

Matheus Facundo
23 de Novembro de 2025
Imagem mostra a fachada da Caixa Econômica Federal, em Horizonte.
Segurança

Homem vira réu por aplicar 'golpe do jacaré' em agência bancária do CE

Crime teria sido cometido com o auxílio de uma parceira não identificada pela Polícia.

Sofia Leite*
23 de Novembro de 2025
Policiais civis de costas próximo a viatura.
Segurança

Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral

Outros dois suspeitos foram capturados em ação integrada das forças de segurança cearenses.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um prédio branco, com marrom, onde funciona a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, em Fortaleza.
Segurança

Polícia Civil investiga morte de bebê abandonada no Centro de Fortaleza

A criança teria sido largada pelos responsáveis.

Redação
22 de Novembro de 2025
A imagem mostra um policial civil do Ceará em ação, com balaclava e colete balístico, e uma viatura policial ao fundo.
Segurança

Suspeito de guardar armas da facção PCC é preso no Interior do Ceará

O homem já tinha passagens pela Polícia.

Redação
22 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra três corpos de vítimas de assassinatos, dentro e ao lado de um carro, em um posto de combustíveis em Juazeiro do Norte.
Segurança

Três homens são mortos a tiros em posto de combustíveis de Juazeiro do Norte

Duas vítimas tinham passagens pela Polícia, segundo a SSPDS.

Redação
22 de Novembro de 2025
ilustracao do iraniano Farhad Marvizi, acusado tambem de grupo de exterminio.
Segurança

Iraniano é absolvido em processo por fraude contra receita estadual do Ceará

O desfecho do processo ultrapassou o tempo previsto pela legislação.

Emanoela Campelo de Melo
22 de Novembro de 2025
Viatura da PCCE.
Segurança

Homem é preso suspeito de manter tios idosos em cárcere no Ceará

Idosos têm 80 e 82 anos.

Redação
21 de Novembro de 2025
Estrutura de playground infantil em ambiente interno, composta por um escorregador tubular em formato espiral nas cores azul e vermelho, conectado a uma área cercada com rede colorida. Há uma piscina de bolinhas na parte inferior, com bordas amarelas decoradas com estrelas vermelhas. A estrutura inclui plataformas para escalada e painéis azuis com aberturas circulares. O piso é de madeira e o teto possui vigas metálicas.
Segurança

Pai denuncia que filho autista foi impedido de brincar em parquinho de restaurante em Fortaleza

A família teria sido convidada se retirar do estabelecimento, segundo o relato do pai, mas o estabelecimento nega o fato.

Redação
21 de Novembro de 2025
homem e viatura em frente ao centro patativa do assare, em fortaleza.
Segurança

PMs acusados de atirar em socioeducando feito refém durante rebelião em Fortaleza são absolvidos

Decisão destaca não ter sido realizado laudo técnico na munição "a fim de atestar a origem do projétil".

Emanoela Campelo de Melo
21 de Novembro de 2025
A imagem mostra um ponto comercial, de cor predominante amarela, que foi palco de um triplo homicídio em Maranguape.
Segurança

Dupla é capturada por suspeita de participar de triplo homicídio em Maranguape

Uma mulher de 33 anos e um adolescente de 16 anos foram capturados e conduzidos à delegacia.

Messias Borges
20 de Novembro de 2025
A imagem mostra duas viaturas da Polícia Militar do Ceará paradas.
Segurança

Suspeito de abuso sexual contra crianças é morto em ação policial no Ceará

O homem investiu contra a equipe policial com uma faca, segundo a Polícia Militar.

Redação
20 de Novembro de 2025
A imagem mostra dois homens correndo, próximo a um helicóptero, onde há uma pessoa, em uma cena de assalto.
Segurança

Helicóptero faz pouso de emergência e passageiros são assaltados no Ceará

A Polícia recuperou itens pessoais roubados e apreendeu uma motocicleta.

Redação
20 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem com uma enxada, retirando areia de uma cova rasa onde está um corpo.
Segurança

Corpo é encontrado em cova rasa no Interior do Ceará

A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Redação
20 de Novembro de 2025
Colagem mostra, à esquerda, imagem de homem flagrado se masturbando no metrô de Fortaleza em uma versão censurada, e, à direita, um veículo do metrô de Fortaleza.
Segurança

Passageiro é preso por se masturbar em frente à mulher no metrô de Fortaleza

Esse é o 3º caso de importunação sexual registrado no Ceará entre terça (18) e quarta-feira (19).

Carol Melo
20 de Novembro de 2025
Foto mostra ponto comercial e os corpos dos homens mortos a tiros em Maranguape.
Segurança

Três homens são mortos a tiros em frente a comércio, em Maranguape

O triplo homicídio foi registrado no bairro Guabiraba.

Redação
20 de Novembro de 2025
Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE
Segurança

Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE

Caso foi registrado em Nova Olinda, na Região do Cariri.

Redação
20 de Novembro de 2025
Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo
Segurança

Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo

Câmeras flagram momento em que o homem comete a importunação sexual.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Foto mostra mãe e filha de costas após a prisão na Delegacia de Jucás.
Segurança

Mãe e filha são presas por furto de cartão e saques indevidos no Interior do Ceará

Dupla teria saqueado mais de R$ 2,5 mil da vítima.

Redação
20 de Novembro de 2025