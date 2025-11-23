Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia
O suspeito foi detido pela própria população, que acionou a PM em seguida.
Um homem de 21 anos foi preso na madrugada deste domingo (23), na localidade da Barra do Cauipe, em Caucaia, após atropelar cerca de duas pessoas na saída de um show. O suspeito não teve a identidade revelada.
Após ser detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
Por volta de 1h30, os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, nas imediações de um estabelecimento comercial, encontraram o suspeito já contido por populares.
Testemunhas relataram que ele havia atropelado duas pessoas momentos antes. As vítimas foram socorridas por meios próprios e não correm risco de morte.
'SW4 começou a acelerar'
Ao Diário do Nordeste, a esteticista Hilena Maggiore, que estava no show de Matheus e Kauan, no Mira Beach Club, contou que por volta das 20h, do sábado (22), ninguém mais entrava ou saía.
“Tinha carro estacionado dos dois lados da pista, muita gente deixou o carro a 2 km de distância e foi a pé para a festa (que é na areia solta)”, contou a profissional.
Segundo ela, no final do evento, vários carros tentaram sair, mas o trânsito estava parado e com vários carros atolados na areia.
“Uma SW4 preta começou a acelerar, atropelou uma menina (que foi prensada por outro carro), e ele continuou batendo em outros. Depois, deu ré e atropelou mais pessoas. Um rapaz teve uma fratura exposta. Polícia e ambulância não conseguiam acessar o local”, contou Hilena.