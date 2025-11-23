Homem embriagado atropela pessoas em saída de show em Caucaia

Um homem de 21 anos foi preso na madrugada deste domingo (23), na localidade da Barra do Cauipe, em Caucaia, após atropelar cerca de duas pessoas na saída de um show. O suspeito não teve a identidade revelada.

Após ser detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.

Por volta de 1h30, os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, nas imediações de um estabelecimento comercial, encontraram o suspeito já contido por populares.

Testemunhas relataram que ele havia atropelado duas pessoas momentos antes. As vítimas foram socorridas por meios próprios e não correm risco de morte.

Veja também Segurança Homem apontado como 'executor' do PCC é preso em Sobral Segurança PF realiza operação no Ceará por suspeita de fraude no Enem Segurança Polícia Civil investiga morte de bebê abandonada no Centro de Fortaleza

'SW4 começou a acelerar'

Ao Diário do Nordeste, a esteticista Hilena Maggiore, que estava no show de Matheus e Kauan, no Mira Beach Club, contou que por volta das 20h, do sábado (22), ninguém mais entrava ou saía.

“Tinha carro estacionado dos dois lados da pista, muita gente deixou o carro a 2 km de distância e foi a pé para a festa (que é na areia solta)”, contou a profissional.

Segundo ela, no final do evento, vários carros tentaram sair, mas o trânsito estava parado e com vários carros atolados na areia.

“Uma SW4 preta começou a acelerar, atropelou uma menina (que foi prensada por outro carro), e ele continuou batendo em outros. Depois, deu ré e atropelou mais pessoas. Um rapaz teve uma fratura exposta. Polícia e ambulância não conseguiam acessar o local”, contou Hilena.