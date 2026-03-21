Criança de 2 anos é salva de engasgo por policial civil em Crateús (CE)

Uma ação ágil e cautelosa da Polícia Civil de Crateús salvou a vida de uma criança de dois anos de idade, na manhã da sexta-feira (20). Por volta das 10h43, os policiais Hilton Sampaio, Joseph Mateus e Rondenei Martins, da Delegacia Regional de Crateús, cumpriam diligências na rua Antônio Catunda quando escutaram os gritos de uma mãe, acompanhada da babá, desesperadas, dizendo que a menina estava desmaiada.

A criança apresentava pele arroxeada devido à falta de oxigenação, segundo relatou o policial Joseph Mateus. Ao perceberem a situação de síncope (desmaio) e ausência de oxigênio da criança, foi iniciada, prontamente, as manobras de salvamento. Graças à aplicação correta da técnica de Heimlich, a criança recuperou os sinais vitais ainda no local.

Para garantir a segurança da bebê, a equipe a encaminhou imediatamente ao Hospital São Lucas, onde prontamente recebeu os cuidados necessários, permaneceu algumas horas em observação e foi liberada.

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Saiba mais sobre a manobra de Heimlich:

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgo. Essa técnica aumenta a pressão dentro do tórax e empurra o ar dos pulmões, ajudando a expelir o corpo estranho que bloqueia a respiração.

- Em crianças pequenas:

- O socorrista deve posicionar a criança de bruços sobre o braço ou colo, com a cabeça voltada para baixo.

- Realizam-se tapotagens (palmadas firmes) entre as escápulas (costas, na altura dos ombros).

- Se não houver melhora, a criança é virada de barriga para cima e são feitas compressões torácicas com dois dedos, na região do esterno (meio do peito).

A manobra quando aplicada em adultos e crianças maiores:

- O socorrista se posiciona atrás da vítima.

- Abraça a pessoa pela cintura e coloca uma das mãos fechada em punho logo acima do umbigo.

- Com a outra mão apoiando o punho, realiza movimentos rápidos de compressão para dentro e para cima, simulando um “empurrão” que força a saída do objeto que está obstruindo a traqueia.

*Estagiária sob supervisão de Felipe Mesquita e Jéssica Welma.