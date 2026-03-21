Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Criança de 2 anos é salva de engasgo por policial civil em Crateús (CE)

Aplicação da técnica correta da manobra de Heimlich salvou a vida de uma bebê desacordada e sem oxigenação no interior do Ceará.

Escrito por
*Clara Cezarino producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:14)
Segurança

Uma ação ágil e cautelosa da Polícia Civil de Crateús salvou a vida de uma criança de dois anos de idade, na manhã da sexta-feira (20). Por volta das 10h43, os policiais Hilton Sampaio, Joseph Mateus e Rondenei Martins, da Delegacia Regional de Crateús, cumpriam diligências na rua Antônio Catunda quando escutaram os gritos de uma mãe, acompanhada da babá, desesperadas, dizendo que a menina estava desmaiada.

A criança apresentava pele arroxeada devido à falta de oxigenação, segundo relatou o policial Joseph Mateus. Ao perceberem a situação de síncope (desmaio) e ausência de oxigênio da criança, foi iniciada, prontamente, as manobras de salvamento. Graças à aplicação correta da técnica de Heimlich, a criança recuperou os sinais vitais ainda no local.

Para garantir a segurança da bebê, a equipe a encaminhou imediatamente ao Hospital São Lucas, onde prontamente recebeu os cuidados necessários, permaneceu algumas horas em observação e foi liberada.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem invade bar em Fortaleza, furta objetos e deixa prejuízo de mais de R$ 25 mil; veja vídeo

teaser image
Segurança

Mulheres vigiaram secretário morto em São Luís do Curu por 48 horas, diz Polícia

Saiba mais sobre a manobra de Heimlich:

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgo. Essa técnica aumenta a pressão dentro do tórax e empurra o ar dos pulmões, ajudando a expelir o corpo estranho que bloqueia a respiração.

- Em crianças pequenas:  

  - O socorrista deve posicionar a criança de bruços sobre o braço ou colo, com a cabeça voltada para baixo.  
  - Realizam-se tapotagens (palmadas firmes) entre as escápulas (costas, na altura dos ombros).  
  - Se não houver melhora, a criança é virada de barriga para cima e são feitas compressões torácicas com dois dedos, na região do esterno (meio do peito).  

A manobra quando aplicada em adultos e crianças maiores:  

  - O socorrista se posiciona atrás da vítima.  
  - Abraça a pessoa pela cintura e coloca uma das mãos fechada em punho logo acima do umbigo.  
  - Com a outra mão apoiando o punho, realiza movimentos rápidos de compressão para dentro e para cima, simulando um “empurrão” que força a saída do objeto que está obstruindo a traqueia.  

*Estagiária sob supervisão de Felipe Mesquita e Jéssica Welma.

Assuntos Relacionados
Criança de 2 anos é salva de engasgo por policial civil em Crateús (CE)
Segurança

Criança de 2 anos é salva de engasgo por policial civil em Crateús (CE)

Aplicação da técnica correta da manobra de Heimlich salvou a vida de uma bebê desacordada e sem oxigenação no interior do Ceará.

*Clara Cezarino
Há 1 hora
A imagem traz as costas de uma pessoa usando uma camisa escrito Polícia Civil e parte de viaturas da mesma instituição.
Segurança

Mulher é presa por suspeita de exploração sexual em São Benedito, no Ceará

Caso teria ocorrido em 2024, em um bar da cidade.

Redação
Há 1 hora
Foto de secretário morto e da ação criminosa.
Segurança

Mulheres vigiaram secretário morto em São Luís do Curu por 48 horas, diz Polícia

O gestor foi morto a tiros na manhã de quinta-feira (19), em São Luís do Curu.

Redação
21 de Março de 2026
foto de Francisco Alan da Silva Nascimento, detento que fugiu do IJF.
Segurança

Detento internado foge do IJF, em Fortaleza

Os policiais responsáveis pela escolta prestaram depoimento nesta sexta-feira (20).

Redação
20 de Março de 2026
Homem idoso, careca, de barba e bigode grisalhos, usando óculos e uma camiseta vermelha com pequeno logotipo branco no peito, aparece em duas imagens lado a lado. Ele está de frente para a câmera, com expressão séria, diante de uma parede clara e lisa ao fundo.
Segurança

Duas mulheres faccionadas são presas por morte de secretário de São Luís do Curu

Ricardo Abreu Barroso era secretário de Administração do município.

Redação
20 de Março de 2026
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, uma área externa com piso molhado e reflexivo, cercada por grades metálicas e uma parede com plantas; há um objeto escuro pendurado na grade. À direita, um ambiente interno amplo, com mesas e cadeiras ao fundo, onde uma pessoa usa boné branco, camiseta vermelha, bermuda azul e chinelos, caminhando e segurando um objeto vermelho; há grades metálicas no centro do espaço.
Segurança

Homem invade bar em Fortaleza, furta objetos e deixa prejuízo de mais de R$ 25 mil; veja vídeo

Motolibre Bar, localizado na Avenida Monsenhor Tabosa, teve portão violado na tarde de quinta-feira (19).

Mylena Gadelha
20 de Março de 2026
Atendimento às vítimas de acidente na Avenida Desembargador Moreira.
Segurança

Motociclista morre e passageira fica ferida em acidente com ônibus em Fortaleza

Samu foi acionado, mas o condutor não resistiu aos ferimentos.

Redação
20 de Março de 2026
Um homem de camisa polo preta e calça jeans caminha pelo asfalto de uma avenida, com o semblante sério e óculos escuros pendurados no decote. Ao fundo, o SUV azul danificado e outros veículos compõem a cena do acidente sob a luz do dia em um cenário urbano.
Segurança

Empresário perguntou se vendedora estava pronta 'para voar' antes de tombar carro em Fortaleza

Funcionária de loja abriu Boletim de Ocorrência (B.O) contra Valécio Granjeiro nessa quarta-feira (18).

João Lima Neto
19 de Março de 2026
Foto da cidade de Itatira.
Segurança

Suspeito de criar página de fofocas em Itatira é preso em São Paulo

Perfil no Instagram fazia especulações sobre a sexualidade dos moradores de cidade no interior do Ceará.

Bergson Araujo Costa
19 de Março de 2026
Idoso preso abusava de vítima quando mãe viajava.
Segurança

Idoso é condenado a 14 anos de prisão por estupro de enteada no Ceará

Abuso aconteceu quando mãe de vítima viajou para realizar uma cirurgia.

Redação
19 de Março de 2026
Foto de apreensões durante a operação.
Segurança

Hacker usa Inteligência Artificial para burlar reconhecimento facial de bancos e é preso no CE

Foram encontrados com o suspeito R$ 368 mil em espécie e 48 celulares.

Bergson Araujo Costa
18 de Março de 2026
Policiais em preparação contra grupo especializado em fraudes contra concursos.
Segurança

PM do Ceará é preso em Pernambuco por suspeita de fraude em concurso no Tocantins

Grupo fazia prova por participantes por valores de até R$ 50 mil.

Mylena Gadelha e João Lima Neto
18 de Março de 2026
Fachada do MPCE.
Segurança

MPCE deflagra operação contra membros de organização criminosa no Estado

Com apoio da Polícia Civil, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em três municípios e em uma penitenciaria.

Redação
18 de Março de 2026
Foto de uma farda da polícia civil para ilustrar matéria sobre homem é preso por perseguição e violência psicológica contra ex-companheira.
Segurança

Homem é preso por perseguição e violência psicológica contra ex-companheira no CE

No dia da prisão, ele teria ido até o local de trabalho da vítima.

Redação
17 de Março de 2026
Corrida de rua.
Segurança

Justiça converte em preventiva prisão de homem que atropelou atleta em corrida de rua em Fortaleza

Na decisão, juiz considerou os antecedentes criminais do suspeito.

Redação
17 de Março de 2026
Polícia capturou imagens de Gilcivan ostentando armas em redes sociais.
Segurança

Chefe do PCC de Sobral é preso durante operação policial em São Paulo

Ele utilizava redes sociais para ostentar armas de fogo e atuava no envio de entorpecentes do sudeste para o Ceará.

Redação
17 de Março de 2026
Chefe de grupo criminoso é preso durante operação no Ceará
Segurança

Chefe de grupo criminoso é preso durante operação no Ceará

Ações com foco no combate à atuação de facções de origem carioca ocorreram em Fortaleza, Chorozinho e São Gonçalo do Amarante.

Redação
17 de Março de 2026
Segurança

Dois homens morrem após colisão de veículo contra poste no bairro Luciano Cavalcante

Delegacia do 4º Distrito Policial investiga o caso.

Redação
16 de Março de 2026
Populares informaram que PM estaria ameaçando pessoas com arma e spray.
Segurança

PM embriagado é levado ao Presídio Militar por ameaçar pessoas com arma em serviço

Em Fortaleza, moradores relataram que o militar jogou até spray em transeuntes da Praça da Cidade 2000.

Redação
16 de Março de 2026
cena crime faixa interditando bar, fortaleza, corpo no chao.
Segurança

Segurança de 'cabaré' acusado de matar cliente em Fortaleza deve ir a julgamento

Réu diz ter agido em legítima defesa.

Redação
15 de Março de 2026