Estudante é condenado por estuprar e induzir mutilação de adolescente no Ceará

A Justiça cearense condenou o estudante Cauê Henrique Alves de Araújo a 28 anos de prisão por estupro de vulnerável, indução e instigação à automutilação, ameaça e lesão corporal contra uma jovem de 19 anos.

A condenação foi proferida pela 1ª Vara da Comarca de Redenção, na última quarta (18) e divulgada nesta segunda-feira (23). Cauê também foi condenado por armazenamento de pornografia infanto-juvenil, crime quer também foi cometido contra a adolescente de Barreira, Interior do Ceará.

O estudante foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Conforme a entidade, a Justiça recebeu integralmente a denúncia.

Cauê também foi sentenciado a pagar indenização pelos danos psíquicos, estéticos e morais causados à vítima, ainda conforme o MPCE.

Veja também Segurança Partes de corpo humano são encontradas em praia de Fortaleza Segurança MPCE denuncia 38 suspeitos de desviar mais de R$ 7 milhões em prefeituras do CE Segurança Suspeito de participar da morte de secretário em São Luís do Curu é preso na Bahia

DETALHES DOS CRIMES

Entre os anos de 2024 e 2025, o estudante, de 19 anos, iniciou contato com a adolescente por um aplicativo de mensagens e se aproveitava dos momentos em que ela ficava sozinha na residência para praticar o crime de estupro de vulnerável, conforme a denúncia da 2ª Promotoria de Justiça de Redenção.

“O acusado exercia intenso controle psicológico sobre a adolescente, por meio de chantagens e agressões, forçando a vítima a manter um relacionamento com ele”, informou ainda o MPCE.

O condenado também exigia que ela enviasse fotografias íntimas e, de posse desse material, a ameaçava, obrigando que ela fizesse cortes profundos no próprio corpo. O conteúdo de pornografia infanto-juvenil foi armazenado no próprio celular do réu, segundo a denúncia.