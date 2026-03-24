Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Operação investiga suposto superfaturamento em desapropriação de imóvel no Ceará

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências de Icó e Fortaleza, nesta terça-feira (24).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:07)
Segurança
Celulares, notebooks e documentos apreendidos em operação.
Legenda: Celulares, notebooks e documentos apreendidos em operação.
Foto: Divulgação/MPCE.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) investiga um suposto esquema de superfaturamento na compra de um imóvel desapropriado pelo município de Icó. A apuração ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira (24), com a deflagração da Operação “Expropriare”, conduzida pela Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap).

Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências de investigados nas cidades de Icó e Fortaleza, com apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Ceará.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Elmano celebra, em Brasília, entrega de Selo Nacional de Alfabetização, com Ceará líder no quesito

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro recebe alta da UTI e é transferido para quarto em hospital do DF

Celulares, notebooks e documentos foram recolhidos e devem subsidiar o avanço das investigações.

De acordo com o MPCE, a apuração envolve a suspeita de que o imóvel desapropriado pelo poder público pertencia a familiares dos próprios investigados, o que pode indicar irregularidades no processo e possível prejuízo aos cofres públicos. O procedimento tramita sob sigilo.

O nome da operação, “Expropriare”, tem origem no latim e significa “desapropriação”, em referência direta ao foco da investigação conduzida pela Procap.

Assuntos Relacionados
Celulares, notebooks e documentos apreendidos em operação.
Segurança

Operação investiga suposto superfaturamento em desapropriação de imóvel no Ceará

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências de Icó e Fortaleza, nesta terça-feira (24).

Redação
Há 27 minutos
Foto de uma cela de cadeia para ilustrar a matéria sobre o estudante é condenado por estuprar e induzir mutilação de adolescente no Ceará.
Segurança

Estudante é condenado por estuprar e induzir mutilação de adolescente no Ceará

O caso aconteceu na cidade de Barreira, no Interior do Estado.

Redação
23 de Março de 2026
Montagem de fotos mostra o secretário à esquerda e o suspeito do homicídio à direita.
Segurança

Suspeito de participar da morte de secretário em São Luís do Curu é preso na Bahia

Paulo Vitor do Nascimento foi capturado em um ônibus com destino a Goiânia.

Redação
23 de Março de 2026
foto da fachada do Ministério Público do Ceará (MPCE).
Segurança

MPCE denuncia 38 suspeitos de desviar mais de R$ 7 milhões em prefeituras do CE

Grupo teria desviado valores por meio de "laranjas" em processos licitatórios irregulares.

Redação
23 de Março de 2026
Imagem ilustrativa da praia da Leste Oeste em Fortaleza.
Segurança

Partes de corpo humano são encontradas em praia de Fortaleza

Vítima ainda não foi identificada e Polícia segue investigando a ocorrência.

Redação
22 de Março de 2026
Três frames mostram a viatura policial em perseguição, o motociclista caindo e, em seguida, fugindo.
Segurança

Após perseguição, PM prende suspeito de direção perigosa, desacato e resistência, em Quixelô (CE)

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (20).

Redação
21 de Março de 2026
Criança de 2 anos é salva de engasgo por policial civil em Crateús (CE)
Segurança

Criança de 2 anos é salva de engasgo por policial civil em Crateús (CE)

Aplicação da técnica correta da manobra de Heimlich salvou a vida de uma bebê desacordada e sem oxigenação no interior do Ceará.

*Clara Cezarino
21 de Março de 2026
A imagem traz as costas de uma pessoa usando uma camisa escrito Polícia Civil e parte de viaturas da mesma instituição.
Segurança

Mulher é presa por suspeita de exploração sexual em São Benedito, no Ceará

Caso teria ocorrido em 2024, em um bar da cidade.

Redação
21 de Março de 2026
Foto de secretário morto e da ação criminosa.
Segurança

Mulheres vigiaram secretário morto em São Luís do Curu por 48 horas, diz Polícia

O gestor foi morto a tiros na manhã de quinta-feira (19), em São Luís do Curu.

Redação
21 de Março de 2026
foto de Francisco Alan da Silva Nascimento, detento que fugiu do IJF.
Segurança

Detento internado foge do IJF, em Fortaleza

Os policiais responsáveis pela escolta prestaram depoimento nesta sexta-feira (20).

Redação
20 de Março de 2026
Homem idoso, careca, de barba e bigode grisalhos, usando óculos e uma camiseta vermelha com pequeno logotipo branco no peito, aparece em duas imagens lado a lado. Ele está de frente para a câmera, com expressão séria, diante de uma parede clara e lisa ao fundo.
Segurança

Duas mulheres faccionadas são presas por morte de secretário de São Luís do Curu

Ricardo Abreu Barroso era secretário de Administração do município.

Redação
20 de Março de 2026
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, uma área externa com piso molhado e reflexivo, cercada por grades metálicas e uma parede com plantas; há um objeto escuro pendurado na grade. À direita, um ambiente interno amplo, com mesas e cadeiras ao fundo, onde uma pessoa usa boné branco, camiseta vermelha, bermuda azul e chinelos, caminhando e segurando um objeto vermelho; há grades metálicas no centro do espaço.
Segurança

Homem invade bar em Fortaleza, furta objetos e deixa prejuízo de mais de R$ 25 mil; veja vídeo

Motolibre Bar, localizado na Avenida Monsenhor Tabosa, teve portão violado na tarde de quinta-feira (19).

Mylena Gadelha
20 de Março de 2026
Atendimento às vítimas de acidente na Avenida Desembargador Moreira.
Segurança

Motociclista morre e passageira fica ferida em acidente com ônibus em Fortaleza

Samu foi acionado, mas o condutor não resistiu aos ferimentos.

Redação
20 de Março de 2026
Um homem de camisa polo preta e calça jeans caminha pelo asfalto de uma avenida, com o semblante sério e óculos escuros pendurados no decote. Ao fundo, o SUV azul danificado e outros veículos compõem a cena do acidente sob a luz do dia em um cenário urbano.
Segurança

Empresário perguntou se vendedora estava pronta 'para voar' antes de tombar carro em Fortaleza

Funcionária de loja abriu Boletim de Ocorrência (B.O) contra Valécio Granjeiro nessa quarta-feira (18).

João Lima Neto
19 de Março de 2026
Foto da cidade de Itatira.
Segurança

Suspeito de criar página de fofocas em Itatira é preso em São Paulo

Perfil no Instagram fazia especulações sobre a sexualidade dos moradores de cidade no interior do Ceará.

Bergson Araujo Costa
19 de Março de 2026
Idoso preso abusava de vítima quando mãe viajava.
Segurança

Idoso é condenado a 14 anos de prisão por estupro de enteada no Ceará

Abuso aconteceu quando mãe de vítima viajou para realizar uma cirurgia.

Redação
19 de Março de 2026
Foto de apreensões durante a operação.
Segurança

Hacker usa Inteligência Artificial para burlar reconhecimento facial de bancos e é preso no CE

Foram encontrados com o suspeito R$ 368 mil em espécie e 48 celulares.

Bergson Araujo Costa
18 de Março de 2026
Policiais em preparação contra grupo especializado em fraudes contra concursos.
Segurança

PM do Ceará é preso em Pernambuco por suspeita de fraude em concurso no Tocantins

Grupo fazia prova por participantes por valores de até R$ 50 mil.

Mylena Gadelha e João Lima Neto
18 de Março de 2026
Fachada do MPCE.
Segurança

MPCE deflagra operação contra membros de organização criminosa no Estado

Com apoio da Polícia Civil, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em três municípios e em uma penitenciaria.

Redação
18 de Março de 2026
Foto de uma farda da polícia civil para ilustrar matéria sobre homem é preso por perseguição e violência psicológica contra ex-companheira.
Segurança

Homem é preso por perseguição e violência psicológica contra ex-companheira no CE

No dia da prisão, ele teria ido até o local de trabalho da vítima.

Redação
17 de Março de 2026