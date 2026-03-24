Operação investiga suposto superfaturamento em desapropriação de imóvel no Ceará
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências de Icó e Fortaleza, nesta terça-feira (24).
O Ministério Público do Ceará (MPCE) investiga um suposto esquema de superfaturamento na compra de um imóvel desapropriado pelo município de Icó. A apuração ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira (24), com a deflagração da Operação “Expropriare”, conduzida pela Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap).
Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências de investigados nas cidades de Icó e Fortaleza, com apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Ceará.
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Celulares, notebooks e documentos foram recolhidos e devem subsidiar o avanço das investigações.
De acordo com o MPCE, a apuração envolve a suspeita de que o imóvel desapropriado pelo poder público pertencia a familiares dos próprios investigados, o que pode indicar irregularidades no processo e possível prejuízo aos cofres públicos. O procedimento tramita sob sigilo.
O nome da operação, “Expropriare”, tem origem no latim e significa “desapropriação”, em referência direta ao foco da investigação conduzida pela Procap.