Homem em cadeira de rodas é baleado no Crato

Um homem em cadeira de rodas foi alvejado por disparos de arma de fogo, na tarde desta segunda-feira (20), no bairro Vila São Bento, em Crato, no Interior do Ceará.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o suspeito desce de uma moto e vai em direção à vítima, que não foi identificada formalmente.

O suspeito que permanece de capacete e jaqueta, se aproxima do homem com deficiência e deflagra alguns disparos.

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Investigação

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência. Conforme as informações policiais, a vítima socorrida para uma unidade de saúde.

Durante as diligências na região, uma motocicleta com queixa de roubo foi apreendida pela PMCE.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Crato, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que investiga as circunstâncias da ação criminosa.