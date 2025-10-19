Homem é preso suspeito de adulterar carros em Fortaleza

Um homem de 59 anos, suspeito de adulterar carros no bairro Damas, em Fortaleza, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã desse sábado (18). No local, foram apreendidos ainda dois veículos adulterados.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um trabalho investigativo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) identificou a atividade suspeita em um estabelecimento comercial no bairro.

Lá, os policiais se identificaram a fizeram uma vistoria, que resultou no achado dos carros, e autuaram em flagrante o responsável pelo estabelecimento. Ele deve responder por crime contra a fé pública.

Operação policial

A ação fez parte da operação Desmanche do Crime, que busca fiscalizar o comércio de veículos e peças usadas, na tentativa de coibir a venda de produtos ilícitos.

Segundo a polícia, os veículos apreendidos na operação serão devidamente restituídos às vítimas.