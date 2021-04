Homem é morto a tiros no município de Horizonte na noite desta sexta-feira (2)

Homicídio foi registrado no bairro Dourados, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desta sexta-feira (2). A vítima era um vendedor de picolé, que não foi identificado.

Conforme informações colhidas no local com parentes do homem, ele estava indo comprar bebidas alcoólicas com os amigos quando foi alvejado por disparos de arma de fogo. A outra pessoa fugiu do local e não há informações sobre o estado de saúde dela.

Os disparos foram efetuados enquanto a vítima estava dirigindo uma motocicleta. A Polícia investigará o crime para entender as circunstâncias.

O homem também trabalhava como soldador, conforme os familiares.