Homem é morto a tiros durante festa de Pré-Carnaval em Maranguape

Um homem foi morto a tiros durante uma festa do Pré-Carnaval de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada desta sexta-feira (2). O tiroteio provocou correria entre os foliões. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou o homicídio e informou que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências com a finalidade de apurar as circunstâncias do crime.

Veja também

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota Com base nas primeiras informações, a vítima, um homem do sexo masculino sem a identificação formal, foi morta por disparos de arma de fogo, em via pública. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceu ao local e iniciou os primeiros levantamentos sobre o crime."

As investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Maranguape. A SSPDS ressaltou que a população pode contribuir com informações que auxiliem os trabalhos policiais.

"As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações também podem ser encaminhadas para os números (85) 3101-2808, número da Delegacia Metropolitana de Maranguape. O sigilo e o anonimato são garantidos", afirmou a Pasta.