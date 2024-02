Suspeito de participar de assassinato de homem trans em Fortaleza é preso; vítima foi decapitada

Um suspeito de participar do assassinato de um homem trans, de 23 ano, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, foi preso na última quarta-feira (31). A vítima foi encontrada decapitada e com outras marcas de violência, na última segunda (29).

Elias Soares da Silva, de 29 anos, foi preso na mesma região onde aconteceu o crime, após investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE), segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

"Apurações apontam que a motivação do crime estaria relacionado ao fato da vítima estar envolvida com um grupo criminoso", indicou a SSPDS. A vítima tinha passagens pela Polícia por roubo e tráfico de drogas.

O suspeito preso foi levado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por homicídio. A 2ª Delegacia do Departamento continua a investigar o caso, para capturar outros suspeitos de participarem do crime.

A Secretaria da Segurança ressaltou que a população pode contribuir com a investigação do caso: "As informações podem ser repassando para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

"As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou.