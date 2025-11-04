Facção TCP ameaça vendedores e busca monopólio de jogos em Maracanaú

A facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP), recém ligada ao grupo local Guardiões do Estado (GDE) busca expandir sua atuação no Ceará. Nas últimas semanas, vítimas passaram a relatar que os criminosos estão ameaçando 'cambistas' na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) com intenção de monopolizar os jogos de apostas na região.

Há informação de que, pelo menos, 13 comerciantes já abandonaram seus postos de venda por terem recebido algum tipo de ameaça na cidade de Maracanaú. A Polícia Civil investiga o caso.



Três suspeitos pelas ameaças foram presos em flagrante nessa segunda-feira (3), por policiais militares. O trio passou por audiência de custódia e um dos homens já foi solto.

Legenda: Maquineta foi apreendida junto aos suspeitos. Foto: Reprodução

Valdeir Alves da Silva (beneficiado com alvará de soltura), Jefferson Araújo de Lima e Gabriel Almeida da Silva foram detidos em posse de uma maquineta da vítima tomada mediante ameaça, próximo à Ceasa.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) chegou a pedir pela prisão preventiva dos três. Mas o Judiciário decidiu que para Valdeir cabiam medidas adversas à prisão, como monitoração eletrônica.

O trio trafegava em um veículo Fiat Argo quando foram abordados e reconhecidos pela vítima. Todos ficaram em silêncio durante o depoimento na delegacia.

EXIGÊNCIA DE TAXA

De acordo com documentos a que a reportagem teve acesso, membros do TCP estão exigindo que os vendedores paguem uma taxa para continuar trabalhando: ou os cambistas "trabalhavam para a facção ou não poderiam mais trabalhar naquela região".

Veja também Segurança Monopólio do ‘jogo do bicho’: facção passa a cobrar R$ 200 por uso de máquina para aposta Segurança Facção ordenou fechamento de casas de apostas para depois reabrir sob o seu comando no Ceará Segurança Facções disputam controle de casas de apostas esportivas e de jogo do bicho na Capital e no Interior

A Polícia Civil diz que o ato "envolve intimidação e imposição de regras paralelas e controle da circulação de pessoas, gerando um clima constante de medo que compromete a rotina e o acesso a serviços essenciais".

"Os criminosos propõem aos cambistas fazerem as apostas usando a maquineta deles (maquineta da facção) para em troca receberem 50% do valor total. Mas caso algum cliente ganhe, o pagamento do prêmio será feito pela própria facção e não pela Caixa Econômica Federal" PCCE

Ou seja, a facção vem se utilizando de resultados de sorteios oficiais e com base nesses resultados consolidam quem são os vencedores das apostas realizadas nas maquinetas do grupo criminoso.

"Quem não aceita a proposta é ameaçado e proibido de exercer seu ofício na região, e com isso a facção se livra da concorrência até ficarem apenas quem realiza jogos com a maquineta da facção", conforme documentos.

'SALVE DIVULGADO'

No último sábado (2) passou a circular nas redes sociais e aplicativos de mensagens um comunicado, chamado de 'salve' assinado pela facção Terceiro Comando Puro.

Na mensagem, a facção alerta que passa a ficar proibido que nos bairros Jardim Bandeirantes ou Pajuçara, ambos em Maracanaú, "qualquer tipo de jogo do bicho ou jogo de apostas bets a não seja que trabalhe para nós do Terceiro Comando Puro. Ao contrário, quem desacredita serão cobrado a altura" (sic).

DISPUTA

Desde 2021, o Diário do Nordeste noticia que facções disputam controle de casas de apostas esportivas e de jogo do bicho na Capital e no Interior do Ceará.

O Comando Vermelho (CV) rival declarado do TCP foi o que primeiro teve sucesso com a prática criminosa, contando com a participação de dezenas de empresários.

Dentre os acusados por formar um 'consórcio do crime' a partir do 'monopólio do jogo do bicho', há empresários que foram inocentados pela Justiça Estadual.