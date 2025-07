Dona de casa é esfaqueada por ex-companheiro e tem orelha decepada em Fortaleza

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante, na última segunda-feira (21), após tentar matar a facadas a ex-companheira, no bairro Curió, em Fortaleza. Elisângela Santos Gomes, de 47 anos, foi salva por familiares e chegou a ter uma orelha decepada no ataque. Ela está internada no Instituto Doutor José Frota (IJF).

A filha da vítima, a estudante Letícia Gomes, 22, contou ao Diário do Nordeste que o suspeito, identificado como o aposentado Francisco Ricardo Damásio de Oliveira, sempre foi muito ciumento e não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

Segundo a jovem, o crime aconteceu na casa da avó, mãe de Elisângela, após o homem invadir o imóvel. "Ela foi passar o fim de semana lá, mas minha avó pediu para ela ficar mais. Às 16h40 de segunda, elas escutaram alguém batendo, viram pelo olho mágico quem era e não atenderam. Ele escalou o muro pelo poste, entrou em casa e fez isso", afirma.

Letícia conta ainda que a avó entrou em luta corporal contra o agressor para impedir o ataque, que acabou presenciado por duas crianças. Ao ouvir os gritos, acrescenta ela, os vizinhos entraram na casa e contiveram o agressor.

O suspeito sofreu tentativa de linchamento e foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Segundo nota da corporação, ele já possuia antecedentes por ameaças e difamação. Ele foi autuado no 30º Distrito Policial por tentativa de feminicídio e outros crimes relacionados à violência doméstica.

Ainda conforme a estudante, o homem já tinha feito uma vítima em 2023. Agora a família tenta localizar os parentes dessa mulher. "Não existe um processo, não sei se teve flagrante, estamos tentando divulgar para que a família entre em contato para fazer uma denúncia. Isso não pode mais acontecer", destacou.

Estado de saúde

Elisângela Santos Gomes sofreu várias perfurações, foi internada em estado grave no IJF e ficou em coma induzido até essa terça-feira (22), segundo a filha. A dona de casa passou por dois procedimentos cirúrgicos. Nesta quarta-feira (23), o quadro é considerado estável.

"Um procedimento para recuperação da artéria embaixo do braço, que causou uma hemorragia, e outro procedimento de reconstrução, pois ele tentou acertar o pescoço, mas acabou decepando a orelha dela. Ela já foi extubada, está se alimentando, agora é esperar o pós-operatório para saber como vai evoluir e torcer para a recuperação dela", comentou.

Letícia afirma que o agressor também se encontra internado no IJF. "Reforcei com a segurança para que não deixassem ele sair. Estão todos muito atentos para nada acontecer", afirmou. Conforme a PMCE, o agressor encontra-se em escolta policial.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o IJF e aguarda posicionamento sobre o caso.