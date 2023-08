Detento aproveita horário de trabalho e foge de penitenciária após furtar bicicleta em Juazeiro do Norte

Um detento fugiu da Unidade Prisional Regional do Cariri (UP-Cariri), em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, na tarde desta quinta-feira (24).

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), Dyemy de Freitas Baia, vulgo "Maiquin", é interno classificado para o trabalho e aproveitou o horário do exercício da atividade laboral para fugir.

Ele trabalhava no lado externo da penitenciária, quando aproveitou um descuido dos guardas e deixou o local. Próximo à unidade prisional, o detento furtou uma bicicleta que estava encostada em um imóvel e fugiu nela. O momento foi registrado por uma câmera de vigilância.

Conforme a SAP, a polícia penal da região e o Grupo de Operações Regionais (Gore), junto a outras forças de segurança, estão em diligências para a recaptura do detento.