De recados em marmitas à cirurgia plástica: podcast Pauta Segura aborda artimanhas das facções

As artimanhas adotadas pelas facções criminosas e o combate das autoridades, que vêm deflagrando operações e prendendo membros da cúpula dos grupos armados são temas abordados no 24º episódio do podcast 'Pauta Segura'.

O editor Emerson Rodrigues e os repórteres Emanoela Campelo e Messias Borges conversam sobre os bastidores da apuração das pautas relacionadas aos assuntos, publicadas na última semana, no Diário do Nordeste.

Nos últimos dias, facções foram alvos de decisões judiciais, proferidas com intuito de desarticular esquema criminoso. Um dos casos é o desfecho de um processo, no qual uma quadrilha acusada de articular o tráfico de drogas de dentro do presídio foi condenada a mais de 130 anos de prisão.

COMBATE AO CRIME

Também são abordados na conversa os casos da prisão de chefe de uma facção em Minas Gerais, que foi descoberto e detido em Caucaia e a operação do Ministério Público que revelou esquema de conversa por meio das tampas de marmitas, entregues dentro de uma unidade prisional do Ceará.

O 24º episódio do Podcast Pauta Segura já está no ar, nas principais plataformas de podcasts e no Youtube.

