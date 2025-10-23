Criança com autismo sai sozinha de escola em Fortaleza, e Polícia investiga caso

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura como abandono de incapaz o caso de uma criança de 7 anos, com autismo e não verbal, que saiu de uma escola particular sem ser notada por funcionários. O caso ocorreu na última sexta-feira (17), no bairro Centro, em Fortaleza.

“Ele saiu às 17h32 e eu só encontrei ele às 18h07. A moça que achou ele, achou ele por volta de 17h30, 17h35, como ela me relatou. Eu só vim localizá-lo por volta de 18h07”, conta a mãe da criança, Nayanne Laryce, acrescentando ao Diário do Nordeste que o filho estava a três quarteirões da unidade de ensino.

Segundo Nayanne, o filho foi encontrado por uma mulher, que levou o menino para casa até a chegada da mãe. "Meu filho foi localizado por uma senhora, por quem eu sou muito grata à vida dela. Meu filho estava na rua passando entre os carros", detalha, emocionada.

A mãe lamentou que a escola não tenha se mobilizado para achar a criança. “Elas não tomaram nenhuma medida. A diretora, depois que soube onde meu filho estava, porque viu, foi que ela foi até o meu encontro, eu me recusei, eles tentaram entrar em contato comigo”, relata Nayanne, que aparece em vídeo aos prantos à procura do filho [veja imagens acima].

POSICIONAMENTO DA ESCOLA

A escola, em nota publicada em seu perfil oficial no Instagram, nesta quinta-feira (23), manifestou “profundo respeito”.

“A Escola Aquarela manifesta profundo respeito ao nosso aluno de sete anos e à sua família pelo episódio ocorrido na última sexta-feira, 17 de outubro de 2025, quando, no horário da saída, o estudante atípico, deixou as dependências da escola unidade 2”, expressa trecho da nota.

Segundo a instituição, assim que a ausência foi constatada, “a equipe gestora foi acionada e iniciou, de forma imediata, as medidas de busca e verificação. Em poucos minutos, o aluno foi localizado em segurança nas proximidades da unidade escolar”.

“Desde o ocorrido, a escola tem mantido postura de transparência, diálogo e acolhimento, colocando-se integralmente à disposição da família para prestar todo o apoio e esclarecimentos necessários. Um Boletim de Ocorrência foi registrado com o objetivo exclusivo de formalizar e esclarecer os fatos”, afirmou ainda a escola.

INVESTIGAÇÕES

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que investiga o caso.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que apura as circunstâncias de uma ocorrência de abandono de incapaz, que teria ocorrido em 17 de outubro de 2025, no bairro Centro, Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza [...] A Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes é a unidade da PCCE responsável pela investigação", salientou a entidade.