Cadeirante tenta roubar ônibus e é preso pela 2ª vez em 10 dias, em Fortaleza
O suspeito foi preso no dia 2 desse mês, furtando.
Pela segunda vez, em um intervalo de 10 dias, um homem de 35 anos, usuário de cadeira de rodas, foi preso em Fortaleza. A captura dele foi deflagrada nesta sexta-feira (14) pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).
O suspeito estaria realizando uma série de tentativas de roubo na Avenida Augusto dos Anjos. Segundo os agentes, o indivíduo, armado com uma faca, tentou assaltar uma farmácia e, logo depois, um ônibus da empresa São José.
Durante a ação, ele arrancou a placa do coletivo e arremessou uma pedra contra o para-brisa, causando danos ao veículo.
A equipe da Guarda Municipal localizou o suspeito ainda na região e efetuou a prisão em flagrante. Ele foi conduzido ao 32º Distrito Policial para adoção das medidas cabíveis.
REINCIDÊNCIA
No início do mês, no dia 2, o homem foi preso após ser flagrado furtando placas de veículos ao lado de um supermercado na Cidade dos Funcionários, em uma rua próximo à avenida Oliveira Paiva.
O crime foi cometido a pouco mais de um quilômetro do 13º Distrito Policial, que, agora, é responsável pela investigação do caso.
Em nota, na data, a Polícia Civil informou que utilizou imagens de câmera de segurança para auxiliar os trabalhos investigativos e identificar o suspeito. Ele foi preso no Parque Manibura, um bairro próximo.
No vídeo, acessado pelo Diário do Nordeste, é possível ver o momento em que o homem se aproxima de um veículo da cor branca, retira a placa traseira e guarda debaixo da cadeira de rodas. Ele, depois, vai para a frente do veículo e furta a outra placa.