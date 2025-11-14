Cadeirante tenta roubar ônibus e é preso pela 2ª vez em 10 dias, em Fortaleza

Pela segunda vez, em um intervalo de 10 dias, um homem de 35 anos, usuário de cadeira de rodas, foi preso em Fortaleza. A captura dele foi deflagrada nesta sexta-feira (14) pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

O suspeito estaria realizando uma série de tentativas de roubo na Avenida Augusto dos Anjos. Segundo os agentes, o indivíduo, armado com uma faca, tentou assaltar uma farmácia e, logo depois, um ônibus da empresa São José.

Durante a ação, ele arrancou a placa do coletivo e arremessou uma pedra contra o para-brisa, causando danos ao veículo.

A equipe da Guarda Municipal localizou o suspeito ainda na região e efetuou a prisão em flagrante. Ele foi conduzido ao 32º Distrito Policial para adoção das medidas cabíveis.

REINCIDÊNCIA

No início do mês, no dia 2, o homem foi preso após ser flagrado furtando placas de veículos ao lado de um supermercado na Cidade dos Funcionários, em uma rua próximo à avenida Oliveira Paiva.

O crime foi cometido a pouco mais de um quilômetro do 13º Distrito Policial, que, agora, é responsável pela investigação do caso.

Em nota, na data, a Polícia Civil informou que utilizou imagens de câmera de segurança para auxiliar os trabalhos investigativos e identificar o suspeito. Ele foi preso no Parque Manibura, um bairro próximo.

No vídeo, acessado pelo Diário do Nordeste, é possível ver o momento em que o homem se aproxima de um veículo da cor branca, retira a placa traseira e guarda debaixo da cadeira de rodas. Ele, depois, vai para a frente do veículo e furta a outra placa.