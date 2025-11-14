Laboratório de maconha montado em apartamento é desarticulado em Fortaleza
Estufas e pés de maconha foram encontrados no imóvel, no bairro Genibaú.
Um laboratório clandestino de maconha, montado em um apartamento, foi localizado por policiais militares, no bairro Genibaú, em Fortaleza, na tarde da última quarta-feira (12). O local era destinado para o cultivo da maconha de tipo skank.
Os PMs do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam informações sobre uma residência que estaria sendo utilizada como espaço completo para o cultivo da planta, desde o plantio até a preparação para a venda.
No momento da busca, os policiais não encontraram nenhum suspeito. O apartamento tinha duas estufas com sete pés de maconha.
Além das estufas, os policiais encontraram outros equipamentos específicos para o plantio, desidratação e prensagem da droga, além de 900 gramas de maconha prontas para o consumo.
Durante a ação policial, um homem chegou à residência e se apresentou como proprietário do imóvel. Ele disse que alugou o local e apresentou, inclusive, contrato de locação. Ele foi conduzido ao 32º Distrito Policial, no Bom Jardim, foi ouvido como testemunha e liberado.
O material recolhido foi apreendido e apresentado à Polícia. Um boletim de ocorrência com base no crime de tráfico ilícito de drogas foi registrado.