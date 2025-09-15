Box de cross training é alvo de furto de eletrônicos em Fortaleza; assista

Um box de cross training localizado no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, foi invadido na madrugada de domingo (14). Câmeras internas registraram o momento em que uma mulher entra no espaço e furta um aspirador de pó e uma caixa de som.

Nas imagens, a suspeita aparece sozinha, mas relatos da direção do empreendimento nas redes sociais contam que outra pessoa dava apoio à ação do lado de fora.

Veja momento do furto:

Na manhã desta segunda-feira (15), imagem de duas pessoas suspeitas pelo furto foram publicadas na rede social do box.

O que diz a Polícia?

A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do crime e reforçou a importância do registro de boletim de ocorrência.

O caso é acompanhado pelo 11º Distrito Policial, responsável pela área do Demócrito Rocha.