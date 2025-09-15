Box de cross training é alvo de furto de eletrônicos em Fortaleza; assista
Outra pessoa dava apoio na ação do lado de fora, diz direção de empreendimento
Um box de cross training localizado no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, foi invadido na madrugada de domingo (14). Câmeras internas registraram o momento em que uma mulher entra no espaço e furta um aspirador de pó e uma caixa de som.
Nas imagens, a suspeita aparece sozinha, mas relatos da direção do empreendimento nas redes sociais contam que outra pessoa dava apoio à ação do lado de fora.
Veja momento do furto:
Na manhã desta segunda-feira (15), imagem de duas pessoas suspeitas pelo furto foram publicadas na rede social do box.
O que diz a Polícia?
A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do crime e reforçou a importância do registro de boletim de ocorrência.
O caso é acompanhado pelo 11º Distrito Policial, responsável pela área do Demócrito Rocha.