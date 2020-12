Armeiro de facção e outras duas pessoas são presas com armas artesanais e munição no Siqueira

Um homem de 34 anos, suspeito de ser armeiro de uma facção criminosa e outras duas pessoas foram presas após a polícia apreender armas artesanais, munições de vários calibres e ferramentas para a confecção de armamento em uma casa na rua Professor Manoel Castro, no bairro Siqueira, em Fortaleza, na noite deste domingo (13).

A Polícia Militar informou que a ocorrência teve início após a polícia abordar um casal em um veículo na rua Mirador, no bairro Jurema, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Dentro do carro em que o casal estava a polícia encontrou uma espingarda artesanal e munição. Um homem de 28 anos e uma mulher de 32 anos foram presos e indicaram para os agentes uma residência no bairro Siqueira.

Os policiais apreenderam na casa um rifle, um revólver, três submetralhadoras artesanais, 197 munições de cinco calibres diferentes, além de várias ferramentas que seriam usadas na fabricação de armas artesanais. Um homem com antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma, suspeito de ser armeiro de uma facção criminosa, foi preso no local.

O material apreendido e os três presos foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram autuados pelos crimes.