Aluno agride diretor e coordenadora em escola de Tianguá
Adolescente foi apreendido pela Força Tática na noite dessa terça-feira (10).
Um aluno agrediu o diretor e a coordenadora da Escola Estadual Monsenhor Aguiar, no município de Tianguá, no Interior do Ceará. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (10).
O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como a forma que foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Madalena Nunes, também no município.
O adolescente foi localizado pela Força Tática, que apreendeu 3 facas com o aluno. Ele teria sido conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, acompanhado pelo Conselho Tutelar.
Seduc diz que "providências foram adotadas"
Em nota enviada à reportagem, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), por meio da Crede 5, informou que acompanha o caso na EEMTI Monsenhor Aguiar.
Segundo a Pasta, foram adotadas as providências necessárias para "garantir o atendimento aos dois profissionais envolvidos, que receberam imediata assistência e foram encaminhados ao atendimento médico".
A Seduc afirmou ainda que segue prestando "todo o apoio necessário aos servidores, às suas famílias e à comunidade escolar".
"A escola contará com o suporte de psicólogos e assistentes sociais, reforçando o acompanhamento e o acolhimento aos estudantes, profissionais e familiares. A Secretaria reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro, baseado no diálogo, no respeito e no fortalecimento permanente da cultura de paz nas escolas da rede estadual", diz a nota.
As aulas na unidade escolar ocorrem normalmente nesta quarta-feira (11).
O Diário do Nordeste também solicitou esclarecimentos sobre o caso para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.