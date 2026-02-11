Diário do Nordeste
Aluno agride diretor e coordenadora em escola de Tianguá

Adolescente foi apreendido pela Força Tática na noite dessa terça-feira (10).

Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
(Atualizado às 10:00)
Segurança
escola em tianguá onde um aluno feriu com faca o diretor e a coordenadora.
Legenda: Caso foi registrado em uma escola da rede estadual de ensino.
Foto: Reprodução/Google Maps.

Um aluno agrediu o diretor e a coordenadora da Escola Estadual Monsenhor Aguiar, no município de Tianguá, no Interior do Ceará. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (10).

Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como a forma que foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Madalena Nunes, também no município.

O adolescente foi localizado pela Força Tática, que apreendeu 3 facas com o aluno. Ele teria sido conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, acompanhado pelo Conselho Tutelar.

Seduc diz que "providências foram adotadas"

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), por meio da Crede 5, informou que acompanha o caso na EEMTI Monsenhor Aguiar.

Segundo a Pasta, foram adotadas as providências necessárias para "garantir o atendimento aos dois profissionais envolvidos, que receberam imediata assistência e foram encaminhados ao atendimento médico".

A Seduc afirmou ainda que segue prestando "todo o apoio necessário aos servidores, às suas famílias e à comunidade escolar".

"A escola contará com o suporte de psicólogos e assistentes sociais, reforçando o acompanhamento e o acolhimento aos estudantes, profissionais e familiares. A Secretaria reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro, baseado no diálogo, no respeito e no fortalecimento permanente da cultura de paz nas escolas da rede estadual", diz a nota.

As aulas na unidade escolar ocorrem normalmente nesta quarta-feira (11).

O Diário do Nordeste também solicitou esclarecimentos sobre o caso para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.

Onde e como denunciar ameaças e ataques às escolas

Ataques a escolas são casos atípicos no Ceará. Especialistas veem o problema como complexo, mas há medidas efetivas que podem ajudar a combater e prevenir novas ocorrências. 
 
Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações através do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, ou ainda via "e-denúncia".
 
As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7588, da DCA. O sigilo e o anonimato são garantidos.
 
No âmbito federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal digital para coleta de denúncias sobre possíveis ameaças a escolas. O canal pode ser acessado aqui. As denúncias são anônimas.
