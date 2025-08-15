Advogado morre baleado dentro de carro em Fortaleza; outras duas pessoas ficaram feridas

Um advogado, não identificado formalmente, foi morto na noite dessa quinta-feira (14), dentro de um carro, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Em imagens capturadas por populares, é possível ver um outro homem dentro do veículo alvejado a balas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota ao Diário do Nordeste, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do homicídio.

Durante a ação criminosa, outras duas pessoas foram lesionadas e socorridas para uma unidade de saúde, ainda de acordo com a pasta.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. As investigações ficarão a cargo do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB/CE). A entidade informou que apura o caso e se o advogado em questão estava no exercício da profissão.