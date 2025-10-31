Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem do veiculo alvejado

Segurança

Advogado morre baleado dentro de carro em Fortaleza; outras duas pessoas ficaram feridas

As vítimas lesionadas foram socorridas para uma unidade de saúde

Bergson Araujo Costa 15 de Agosto de 2025
A imagem é uma montagem; à esquerda imagem do paredão roubado e à direita imagem do momento do furto de casa paroquial em Fortaleza durante a madrugada; câmeras flagraram a ação

Segurança

Paredão de som é furtado de casa paroquial em Fortaleza; veja vídeo

Crime aconteceu na Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro Henrique Jorge

Redação 02 de Junho de 2025
Imagens de câmeras de segurança registraram momento em que carro passa a acompanhar mulher no Henrique Jorge

Segurança

Mulher é vítima de estupro ao voltar para casa no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

Suspeito foi preso nesta terça-feira (5), na Praia do Futuro

Redação 05 de Novembro de 2024
Motociclista

Segurança

Motociclista que se masturbava na frente de mulheres no bairro Henrique Jorge é preso em Caucaia

O suspeito foi detido por meio de mandado de prisão preventiva por importunação sexual

Redação 10 de Fevereiro de 2023
Captura de tela de vídeo de motociclista que estaria se masturbando na frente de mulheres em Fortaleza

Segurança

Motociclista que se masturba na frente de mulheres no bairro Henrique Jorge é investigado

O homem é investigado por suspeita de crime contra a dignidade sexual

Redação 09 de Fevereiro de 2023
Cantores sertanejos são nomes em alta nos aplicativos de música

É Hit

Henrique e Juliano retornam a Fortaleza com show no primeiro semestre de 2023; saiba data

Último shows dos irmãos no Ceará aconteceu antes da pandemia do coronavírus

João Lima Neto 28 de Novembro de 2022
Corpo de Bombeiros foi acionado ao local

Segurança

Corpos de dois homens são encontrados carbonizados dentro de carro em Fortaleza

O caso está a cargo da 6ª Delegacia do DHPP

Redação 31 de Outubro de 2022
video

Ceará

Caminhão tem pane elétrica e pega fogo em rua no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

Chamas foram contidas por populares durante a tarde desta terça-feira (30)

Redação 30 de Agosto de 2022
criança sentada em chão de madeira com calça cinza e camiseta verde brincando com brinquedos educativos

Ser Saúde

ONG abre vagas para projeto gratuito de neuroreabilitação infantil em Fortaleza

Instituição tem ainda vagas para capacitação das mães e cuidadoras das crianças selecionadas para o projeto de reabilitação

Redação 21 de Julho de 2022
Pms da força tática

Segurança

Mulher é encontrada morta em quarto de motel no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

Um homem que estava com ela no local foi conduzido ao 27º Distrito Policial (DP)

Redação 01 de Julho de 2022
