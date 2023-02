Motociclista que se masturba na frente de mulheres no bairro Henrique Jorge é investigado

Um motociclista que se masturbou na frente de mulheres no Henrique Jorge, em Fortaleza, é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) por crime contra a dignidade sexual. Os casos foram registrados na última segunda-feira (6) em uma via do bairro.

Segundo a TV Verdes Mares, há pelo menos duas denúncias. A primeira é de uma mulher que estava na parada de ônibus com a filha e percebeu o agressor se masturbando na frente dela.

Homem para a moto em calçada e realiza ato obsceno; assista:

Em outro caso, uma mulher voltava do trabalho de noite quando presenciou a mesma situação. A Polícia orienta que novas possíveis vítimas se pronunciem e compareçam a uma delegacia.

A PC-CE informou que há um Boletim de Ocorrência (B.O) registrado contra o homem no 27º Distrito Policial (DP). As forças de segurança estão em diligências para localizar o suspeito.