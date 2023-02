Operação cumpre mandados de prisão contra 'Majestade' e 15 comparsas de integrar facção no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deflagrou uma operação, nesta quinta-feira (9), para cumprir 16 mandados de prisão, contra Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', de 28 anos, e outros suspeitos de integrar uma facção criminosa de origem carioca, no Ceará.

Também são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 13 bloqueios de contas bancárias. Até a publicação desta matéria, 11 mandados de prisão preventiva foram cumpridos e um suspeito foi preso em flagrante, segundo a PC-CE.

Polícia Civil do Ceará Em nota A ação é decorrente de uma investigação desenvolvida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). A ofensiva é realizada em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú."

Detalhes do trabalho policial serão divulgados às 11h desta quinta (9), em coletiva de imprensa, na Delegacia Geral da Polícia Civil, no Centro de Fortaleza.

Familiares de 'Majestade' foram soltos

A mãe e os tios de Francisca Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', voltaram à liberdade. Macevânia Pereira Monteiro (mãe) e os tios Daniel Gonçalves Pereira e Rosiane de Sousa Gonçalves foram soltos no último dia 31 de janeiro após a Justiça do Ceará anular todas as provas decorrentes de uma apreensão considerada inconstitucional. Em julho de 2022, situação similar levou o Judiciário a extinguir um processo contra 219 denunciados por integrar facção criminosa.

O trio ligado à 'Majestade' foi detido em outubro do ano passado, sob suspeita de participar de uma organização criminosa. Por meio de conversas encontradas no aparelho celular de João Vitor dos Santos, o 'Adidas', companheiro da 'Majestade', a Polícia apontou que a família estaria lavando o dinheiro movimentado por Valeska, que é considerada 'braço direito' do líder máximo de uma facção carioca, com atuação no Ceará.

A família da 'Majestade' foi monitorada durante meses. Eles estavam em casa, quando policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas cumpriram os mandados de prisão e busca e apreensão.

Os mandados de prisão foram expedidos em junho de 2022, pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas. A Polícia verificou que a mãe da Majestade estava no Rio de Janeiro e a investigação continuou até que as autoridades conseguissem capturar o trio, já no Ceará.

'Majestade' foi presa em agosto de 2021

Francisca Valeska Pereira Monteiro ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, até ser presa em agosto de 2021, quando passava férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. 'Majestade' é apontada pelas investigações como a responsável pelo controle financeiro e pela distribuição de territórios para a venda de entorpecentes da facção criminosa.

'Majestade' passou a administrar o 'Quadro da Biqueira' da facção (termo utilizado para se referir à lista de pontos de venda de drogas) em junho de 2021, através do aplicativo WhatsApp. Em alguns dias, ela recebeu, em seu aparelho celular, mais de 1,7 mil cadastros, com informações sobre o responsável pelo ponto, vendedores, endereço e contato.

A prisão da mulher contribuiu para a Polícia mapear mais integrantes da facção carioca. Em novembro de 2021, a PC-CE deflagrou a Operação Annullare para cumprir 813 mandados (358 mandados de prisão e outros 455 mandados de busca e apreensão).

