Chefe de facção criminosa e comparsa de 'Majestade' é preso com relógios e joias de ouro no Ceará

Chefe de uma facção criminosa de origem carioca no Ceará e apontado como comparsa de Francisca Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', um homem identificado como Gleilson Rodrigues Lima, o 'Guimax', de 27 anos, foi preso no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza, na posse de relógios e joias de ouro.

'Guimax' tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de integrar organização criminosa, que foi cumprido pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no último sábado (4).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), "o suspeito, que não reagiu à prisão, estava em sua residência e com ele foi apreendido, seis relógios, possivelmente de luxo, um colar, um anel e outros acessórios de ouro, dois celulares e um veículo de modelo Corolla. Ele e todo o material foram levados à Draco".

As investigações policiais apontam que Gleilson é considerado o "Conselho de Prazo" da facção carioca, "um indivíduo dentro do grupo, que delimitava prazo e cobrava agilidade como venda de entorpecentes, bem como ajustava possíveis conflitos internos ou até mesmo, ordenava execuções", detalha a SSPDS.

'Guimax' também responde por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A Secretaria da Segurança Pública afirma que a Draco continua as investigações para prender mais membros da organização criminosa.

Prisão de 'Majestade' mapeou membros de facção

Francisca Valeska Pereira Monteiro ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, até ser presa em agosto de 2021, quando passava férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. 'Majestade' é apontada pelas investigações como a responsável pelo controle financeiro e pela distribuição de territórios para a venda de entorpecentes da facção criminosa.

Legenda: Majestade foi presa em Gramado

'Majestade' passou a administrar o 'Quadro da Biqueira' da facção (termo utilizado para se referir à lista de pontos de venda de drogas) em junho de 2021, através do aplicativo WhatsApp. Em alguns dias, ela recebeu, em seu aparelho celular, mais de 1,7 mil cadastros, com informações sobre o responsável pelo ponto, vendedores, endereço e contato.

A prisão da mulher contribuiu para a Polícia mapear mais integrantes da facção carioca. Em novembro de 2021, a PC-CE deflagrou a Operação Annullare para cumprir 813 mandados (358 mandados de prisão e outros 455 mandados de busca e apreensão).

