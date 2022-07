ONG abre vagas para projeto gratuito de neuroreabilitação infantil em Fortaleza

A ONG Instituto Mão Amiga, de Fortaleza, está com 70 vagas abertas para neuroreabilitação gratuita de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), paralisia cerebral e outros tipos de deficiência. A seleção ocorre durante este mês.

O projeto Sim à Inclusão é direcionado a crianças de 6 a 12 anos que vão participar, durante seis meses, de atividades socioeducativas e de habilitação, com acompanhamento profissional. O atendimento ainda dá acesso a refeições.

Além das crianças, o instituto pretende atender adolescentes de 12 a 17 anos com oficinas de desenho e musicoterapia.

O instituto, que atua há 20 anos no atendimento a pessoas com deficiência, tem sede no bairro Henrique Jorge. No local, atua uma equipe de profissionais especializados em Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Neuropediatria, Psiquiatria Infantil e Fisioterapia.

Capacitação de mães e cuidadoras

Além do atendimento às crianças, a ONG tem vagas para o projeto Mãos que Encantam, destinadas às mães e cuidadoras das crianças selecionadas para o Sim à Inclusão. O objetivo é capacitá-las profissionalmente e estimular a recuperação da identidade delas enquanto mulheres.

O projeto também terá duração de seis meses, e as atividades serão de forma paralela à programação com os filhos.

Como se inscrever

A inscrição para os projetos deve ser realizada presencialmente na sede do Instituto Mão Amiga (rua Padre Sá Leitão, 383 - Henrique Jorge).

É preciso apresentar documentos da mãe e da criança, e laudo médico que ateste a condição especial do candidato.

Os inscritos passarão por avaliação multidisciplinar.