Projeto seleciona mulheres em pós-parto para acompanhamento nutricional; saiba como participar

O Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) está realizando, em Fortaleza, um estudo de intervenção que tem como objetivo o combate ao excesso de peso. O público-alvo do projeto são mulheres que estejam até um ano do período de pós-parto. O acompanhamento é realizado em sete postos de saúde da Capital.

"Selecionamos essas mulheres que estejam com excesso de peso, sobrepeso ou com obesidade para serem acompanhadas no estudo. A partir do momento em que a mulher aceita participar do nosso projeto, fazemos um sorteio ou para o grupo de intervenção ou para o grupo controle", explica a nutricionista Ilana Bezerra, coordenadora do projeto.

Foto: Arquivo pessoal

A especialista afirma que o projeto está em fase de recrutamento nos postos de saúde. A meta é alcançar 200 mulheres na amostra, sendo 100 acompanhadas no grupo intervenção e 100 no grupo controle.

Em ambos os grupos, elas terão acompanhamento para medidas de peso, glicemia e pressão arterial. Também será avaliado o consumo alimentar, além da realização da bioimpedância, visando a perda de peso.

Como funciona o projeto

Nos dois grupos, de intervenção e de controle, as mulheres vão receber orientações baseadas no guia alimentar brasileiro, para mudança de comportamento alimentar, com o intuito da manutenção de um peso saudável.

O grupo de intervenção irá receber um acompanhamento nutricional mais frequente com os nutricionistas do projeto, baseado na técnica da entrevista motivacional. Essas mulheres serão acompanhadas durante seis meses, em encontros quinzenais, por uma equipe de profissionais.

Os dois grupos terão assistência e todas as mensurações serão feitas em sete postos de saúde de Fortaleza. O trabalho é feito com a técnica específica para mudança de comportamento alimentar.

Como participar?

Para fazer parte do processo de recrutamento, basta se dirigir a uma das unidades de saúde que contemplam o projeto. Também é possível entrar em contato por meio de telefone para tirar dúvidas.

Contato: (85) 9 8761 – 6048 ou (85) 9 8827 – 8586

Instagram: @genute.uece

POSTOS DE SAÚDE:

DOM ALOÍSIO LORSCHEIDER

Endereço: Rua Betel, 1895 - Itaperi, Fortaleza - CE, 60714-612

PROF. JOSÉ VALDEVINO DE CARVALHO

Endereço: Rua Guará - Parangaba, Fortaleza - CE, 60740-140

FRANCISCO MONTEIRO

Endereço: Rua dos Eucaliptos S/N, Dendê, Fortaleza - CE, 60714680