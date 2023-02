Motociclista que se masturbava na frente de mulheres no bairro Henrique Jorge é preso em Caucaia

O motociclista investigado por se masturbar diante de mulheres, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na tarde desta quinta-feira (9) em Caucaia, na Grande Fortaleza.

O homem de 27 anos foi detido por meio de mandado de prisão preventiva por importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos. Ele já responde por crimes contra a dignidade sexual realizados contra outras vítimas, em 2019. O nome do detido não foi divulgado.

Segundo a investigação, o suspeito realizou atos obscenos em uma via pública, na manhã da última segunda-feira (6), na frente da vítima. Um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o fato foi registrado no 27º DP no mesmo dia do ocorrido.

Homem realiza ato obsceno:

A equipe da PC-CE realizou diligências e, após prender o suspeito, o conduziu para a unidade policial, onde houve o flagrante. Ele foi autuado e colocado à disposição da Justiça.

Pena prevista

Segundo esclarece a PC-CE, a importunação sexual é definida como prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência, “com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. A pena prevista varia de um a cinco anos de prisão, se o ato não constituir crime mais grave.